Ronaldo sedel na tribúne bez rúška, žena mu musela dohovoriť (video)

Obhajca titulu vo futbalovej Lige národov Portugalsko má za sebou úspešný vstup do nového ročníka a to aj bez Cristiana Ronalda.

Na Štadione Draka v Porte Portugalčania nešetrili vicemajstrov sveta Chorvátov a uštedrili im nádielku 4:1. A to aj napriek tomu, že ich najväčšia útočná hviezda sedela na tribúne s infekciou na pravej nohe, ktorú mu spôsobilo včelie uštipnutie.

Čestný gól Chorvátov strelil Petkovič

Najlepšieho kanoniera portugalskej histórie strelecky zastúpili Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Félix a André Silva. Čestný úspech Chorvátov zaznamenal v nadstavenom čase druhého polčasu za stavu 0:3 Bruno Petkovič.

„Nechýbal nám. Samozrejme, ak by mal dobrú formu a zdravý, bol by v základnej jedenástke. Rozhodne som ho len tak nešetril. Nebol zranený, ale potrebuje byť úplne zotavený z infekcie,“ povedal o Ronaldovi tréner Portugalska Fernando Santos pre RTP, cituje ho aj portál goal.com.

Santos doplnil, že v ďalšom zápase jeho tímu v utorok vo Švédsku by už päťnásobný najlepší svetový futbalista nemusel chýbať. „Trénoval už a cíti sa lepšie. Do Švédska s nami pocestuje. A tam sa uvidí,“ doplnil Santos.

Ronaldo nemal na tribúne rúško

Tréner, ktorý v priebehu troch rokov priviedol Portugalsko k triumfu na majstrovstvách Európy aj v Lige národov, neskrýval nadšenie z výkonu svojho tímu v prvom zápase po 10 mesiacoch.

„Sú to dobrí a hráči a navzájom sa poznajú. Vedia, čo môžu od seba očakávať a potrebovali si len spomenúť na to, čo predtým spolu predvádzali. Ukázali mi, že fazónu z tréningov dokážu preniesť aj do zápasu,“ chválil Fernando Santos.

Záujem televíznych kamier vzbudil Ronaldo aj keď nehral. V hľadisku ho totiž zachytili ako povzbudzuje reprezentačných kolegov bez povinnej ochrany tváre. Ronaldo si nasadil rúško až po dohovore od istej dámy, ktorá prišla na tribúnu za ním.

„Okrem masky zápasil Ronaldo aj so svojím občerstvením. Portugalčan počas jedenia odhodil poslednú tretinu svojho banána na zem. Jeho ochrana úst a nosa bola v tomto okamihu natiahnutá okolo lakťa,“ všimol si portál laola1.at.