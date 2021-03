Ronaldo urobil v múre neodpustiteľnú chybu, Juvetus končí v Lige majstrov (video)

Dlhoročná idylka medzi Cristianom Ronaldom a Ligou majstrov je na konci. Španielske médiá po predčasnej rozlúčke Juventusu Turín v osemfinále LM nešetria kritikou na portugalského kanoniera. Čoraz viac sa zdá, že Ronaldo je už len tieňom hráča, ktorý v minulosti päťkrát dvíhal nad hlavu víťaznú trofej a so 134 gólmi je najlepší strelec európskej klubovej súťaže číslo 1.

Muž s prezývkou CR7 síce v osemfinálovej odvete proti FC Porto (3:2) prihral Federicovi Chiesovi na vyrovnávajúci gól na 1:1, ale sám neskóroval. A ešte mal aj veľký podiel na tom, že hostia v 115. min z priameho kopu strelili postupový gól.

Neexistuje ospravedlnenie

K strele Sérgia Oliveiru z veľkej diaľky sa postavil chrbtom, podskočil a lopta mu prešla popod nohy. Gól na 2:2 bol rozhodujúci, keďže prvý zápas v Porte sa skončil domácim triumfom 2:1. Juventus síce ešte strelil víťazný gól na 3:2, ale postupový štvrtý už nepridal.

„Ktokoľvek sa ocitne v múre, nemôže sa báť toho, že ho zasiahne lopta. Je to neodpustiteľná chyba a na to neexistuje ospravedlnenie,“ vyhlásil niekdajší skvelý tréner Fabio Capello na adresu Ronalda v štúdiu Sky Sport Italia.

Bola to chyba

„Ak si niekoho vyberiem do múru, ktorý čelí priamemu kopu súpera, nikdy nepredpokladám, že sa otočí a zľakne sa lopty. Bola to chyba a ak takú chybu urobíte v Lige majstrov, zaplatíte za to,“ smutne skonštatoval tréner Juventusu Turín Andrea Pirlo. „Mohol to byť úplne iný zápas, ak by sme skórovali zo šancí v úvodných minútach. Ale na to sa nehrá…,“ doplnil Pirlo.

Tridsaťšesťročný Ronaldo síce stále je s 20 gólmi najlepší strelec talianskej Serie A, ale v Európe mu už evidentne zvlhol pušný prach. Španieli vytiahli porovnanie, že v poslednej sezóne v drese Realu Madrid (2017/2018) strelil 15 gólov, čo je viac ako v ďalších troch sezónach ako hráč Juventusu dokopy. Bolo ich 14 so súčtom 6+4+4. A Juventus s ním v zostave sa nedostal v LM ďalej ako do štvrťfinále.

Nevyzerá to dobre ani doma

„Trikrát po sebe nebyť aspoň v semifinále Ligy majstrov, to Ronaldo zažil predtým naposledy vo svojich učňovských rokoch 2004, 2005 a 2006 v Manchestri United,“ napísala Marca. A jedna tristná štatistika sa týka aj Juventusu v pohárovej Európe. Dvakrát za sebou sa rozlúčil už v osemfinále vôbec po prvý raz, odkedy sa hráva súčasným systémom s dvoma elitnými klubovými súťažami – Ligou majstrov a Európskou ligou.

A s Juventusom to tentoraz nevyzerá dobre ani doma v Taliansku. V Serie A je dvanásť kôl pred koncom v tabuľke tretí s mankom 10 bodov na lídra Inter Miláno. A to brali hráči „Starej dámy“ majstrovský titul v každej z posledných deviatich sezón. Jednu trofej však ťažko skúšané mužstvo trénera Pirla predsa len môže v tejto sezóne získať. Ronaldo a spol. sa v domácej pohárovej súťaži Coppa Italia dostali do finále, kde si 19. mája zmerajú sily s Atalantou Bergamo.