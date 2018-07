Ronaldo zostane podľa Modriča v Real Madrid, nevie si ho predstaviť v inom európskom tíme

MOSKVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Kapitán chorvátskej futbalovej reprezentácie Luka Modrič si myslí, že Cristiano Ronaldo zostane jeho spoluhráčom v španielskom klube Real Madrid. V posledných dňoch sa objavili informácie o „hotovom“ prestupe 33-ročného Portugalčana do talianskeho Juventusu Turín za 100 miliónov eur.

„Podľa mňa zostane v Madride. Bolo by to veľmi dobré, pretože si ho neviem predstaviť v inom európskom tíme. Je to najlepší hráč na svete, znamená pre nás veľa. Uvidíme, ako to napokon dopadne,“ cituje Modriča španielsky denník AS.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty FIFA pre najlepšieho hráča sveta Cristiano Ronaldo prišiel do Realu Madrid v roku 2009 z anglického Manchestru United.

V drese „bieleho baletu“ stihol za deväť sezón získať dva majstrovské tituly, štyri trofeje Ligy majstrov, dvakrát sa tešil zo zisku národného pohára i superpohára a tiež európskeho superpohára. Na konte má aj tri víťazstvá na MS klubov.