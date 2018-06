Rooney definitívne do MLS, bude najlepšie plateným hráčom v histórii DC United

LIVERPOOL 28. júna (WebNoviny.sk) – Anglický futbalista Wayne Rooney sa definitívne stal hráčom DC United v americkej MLS. S vedením klubu sa dohodli na zmluve na tri a pol roka v hodnote 10 miliónov libier, v histórii tímu ešte nikto nezarábal viac.

V novom pôsobisku sa oficiálne predstaví 10. júla, na začiatku zámorského prestupového okna. Podľa BBC Rooneyho doterajší zamestnávateľ FC Everton dostane kompenzáciu, ale sumu nezverejnili.

Pre tridsaťdvaročného zakončovateľa to je prvý angažmán mimo Britských ostrovov. S futbalom začal v Evertone, v roku 2004 prestúpil do Manchestru United, v ktorom zotrval až do lanského leta, keď sa vrátil späť k „toffees“.