Rooney po návrate do Evertonu: Domov som neprišiel ukončiť kariéru

LIVERPOOL 12. júla (WebNoviny.sk) – Anglický futbalista Wayne Rooney po spečatení svojho návratu do Evertonu vyhlásil, že domov rozhodne neprišiel ukončiť kariéru. Myslí dokonca na ďalšie štarty v drese národného mužstva.

Návrat do Evertonu po 13 sezónach

Rooney sa vrátil do liverpoolského Goodison Parku po 13 sezónach strávených v Manchestri United a verí, že aj v 31 rokoch má stále čo ponúknuť.

“Domov som sa nevrátil ukončiť kariéru. Teším sa na novú výzvu, chcem hrať a víťaziť. Futbal hráte, aby ste sa pokúsili získať nejaké trofeje. Samozrejme, je to aj môj cieľ. Určite nemáme v pláne iba odohrať sezónu,” vyhlásil Rooney podľa webu BBC Sport.

Podľa 119-násobného anglického reprezentanta môže Everton smelo pomýšľať na popredné priečky. “The Toffees” skončili v ročníku 2016/2017 na 7. mieste v Premier League a predstavia sa v Európskej lige.

Pokukáva po miestenke do reprezentácie

O ambíciách klubu svedčia aj nákupy pred novou sezónou, veď do tímu okrem Rooneyho zamierili Jordan Pickford, Michael Keane, Davy Klaassen a Sandro Ramírez.

“Máme toho správneho muža, ktorý nás vedie. Mal som aj iné možnosti, ale akonáhle som sa dozvedel, že kouč Ronald Koeman má záujem, aby som sa vrátil, Everton bol jediným miestom, kam som chcel ísť. Prvé zápasy budú ťažké, ale verím, že predsezónne obdobie využijeme na čo najlepšiu prípravu,” doplnil Rooney.

Päťnásobný šampión Premier League si od transferu do Evertonu sľubuje, že sa po ostatných nevydarených mesiacoch na Old Trafforde priblíži k niekdajším hviezdnym výkonom a opäť si vypýta pozvánku do anglickej reprezentácie. “Dúfam, že budem v Evertone podávať dobré výkony a v reprezentácii ma nebudú ignorovať,” skonštatoval Wayne Rooney.