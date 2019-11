Ropná škvrna už zamorila tisíce kilometrov pobrežia, podľa Brazílie pochádza z gréckej lode

Obrovská ropná škvrna, ktorá zamorila už 2 500 kilometrov brazílskeho pobrežia, pochádza z lode gréckej spoločnosti, ktorá prepravuje ropu z Venezuely do Juhoafrickej republiky. Oznámila to v piatok brazílska vláda, polícia už medzičasom vykonala raziu v pobočke tejto spoločnosti v Riu de Janeiro. K úniku ropy do mora došlo podľa vlády v júli, pri brazílskom pobreží ju prvýkrát zaregistrovali 2. septembra. Z tankera podľa aktuálnych informácií uniklo okolo 2-tisíc ton ropy. Brazília už predtým ako pôvodcu ropnej škvrny označila Venezuelu, tá akúkoľvek zodpovednosť za haváriu odmietla.

Ropná škvrna by mohla podľa brazílskych úradov zasiahnuť aj najväčší koralový útes v krajine, ktorý sa nachádza v oblasti súostrovia Abrolhos.

Podľa brazílskeho ministra obrany Fernanda Azevedu e Silvu sa ropa pohybuje pod hladinou oceánu a preto je veľmi náročné sledovať ju s pomocou satelitov, lietadiel či vrtuľníkov. Podľa neho armáda nedokáže predpovedať, ktoré oblasti ropa ešte zasiahne.