Rory Sabbatini bude reprezentovať Slovensko v golfe, má reálnu šancu ísť na OH 2020 do Tokia

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský golf bude na medzinárodných podujatiach reprezentovať profesionálny hráč Rory Sabbatini. Rodák z juhoafrického Durbanu prijal ponuku Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) na získanie občianstva, s ktorým môže reprezentovať slovenské farby aj na olympijských hrách 2020 v japonskom Tokiu.

Golf nepatrí v krajine medzi najpopulárnejšie športy

Štyridsaťdvaročný Rory Sabbatini (nar. 2. apríla 1976) prepojil svoju golfovú kariéru so Slovenskom už v roku 2014, keď sa zosobášil s Martinou Štofánikovou.

„Následne za mnou prišiel Rasťo Antala a prvý sa ma spýtal, či by som nemal záujem reprezentovať Slovensko. Viem, že golf nepatrí v krajine medzi najpopulárnejšie športy, ale nápad sa mi pozdával. Samozrejme, veľkú úlohu pri rozhodovaní zohral aj fakt, že som sa oženil s krásnou Slovenkou,“ poznamenal Sabbatini, ktorý na prelome rokov 2007 a 2008 pobudol dvadsať týždňov v elitnej desiatke oficiálneho svetového rebríčka najlepších golfistov.

Jeho maximom v renkingu bola ôsma priečka. Okrem iných úspechov vyhral šesťkrát turnaj v rámci prestížnej série PGA Tour.

Dúfajú v rýchle vybavenie pasu

Juhoafrický rodák vo štvrtok podal žiadosť o udelenie občianstva so všetkými administratívnymi dokumentmi cudzineckej polícii. „Teraz sú na ťahu naše úrady. Verím, že budú promptné a najneskôr do konca kalendárneho roka 2018 bude mať Rory k dispozícii slovenský pas,“ vravel viceprezident SKGA Rastislav Antala a doplnil, že „prestup“ elitného hráča svetového formátu k slovenským farbám zdvihne popularitu golfu v krajine.

„Veríme, že Rory sa stane vzorom pre veľa malých detí a výsledkami nám pomôže pozdvihnúť úroveň povedomia o golfe na Slovensku. Jeho príchodom sa nám otvorili nové možnosti. Nehovorím len o pravdepodobnej účasti na olympijských hrách v Tokiu, ale aj na ďalších prestížnych medzinárodných turnajoch, medzi ktoré patrí napríklad Ryder Cup alebo Svetový golfový pohár.“

Golf absentoval v olympijskom programe 112 rokov

Naturalizáciou Roryho Sabbatiniho sa výrazne zvýšili šance Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) vyslať hráča na olympijský turnaj do Tokia. V mužskej kategórii sa v ňom predstaví 60 najlepších hráčov zo svetového rebríčka. Vďaka kvalifikačným kritériám sa do Japonska pravdepodobne dostane aj Rory Sabbatini, hoci v súčasnosti mu v renkingu patrí až 163. pozícia. Z elitnej pätnástky rebríčka môžu ísť na OH 2020 všetci hráči, najviac však štyria z jednej krajiny.

Od pätnásteho miesta vyššie sa kritériá menia. Každá krajina môže vyslať maximálne dvoch gofistov. Pri veľkom počte Američanov, Britov, Austrálčanov či Juhoafričanov na týchto priečkach je veľká pravdepodobnosť, že rad príde vďaka redukovanému poradiu aj na „Slováka“ Sabbatiniho. Jeho šance zvýrazňuje fakt, že na olympijských hrách 2016 v brazílskom Riu de Janeiro sa predstavil golfista z chvosta štvrtej stovky svetového rebríčka.

„Cítim, že máme veľkú šancu prebojovať sa do Tokia. Neviem, ako vnímajú olympijské hry iní hráči, ale pre mňa je to vrchol. Detský sen. Golf absentoval v olympijskom programe 112 rokov. Preto si veľmi cením, že mám šancu zahrať si a byť súčasťou olympijského turnaja. Navyše v slovenských farbách. Je to pre mňa veľká výzva a česť,“ dodal Rory Sabbatini.

Informácie sú z tlačovej správy, ktorú poskytol agentúre SITA Ľuboš Schwarzbacher zo spoločnosti Hugo Bach.