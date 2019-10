Rossi odjazdil jubilejné preteky, Márquez najrýchlejší v MotoGP a Miller oslavoval v štýle „shoey“

Španiel Marc Márquez jednoznačným spôsobom ovládol Veľkú cenu Austrálie pretekov cestných motocyklov v najsilnejšej kubatúre MotoGP.

Márquez deklasoval konkurenciu

Už istý majster sveta deklasoval konkurenciu, triumfoval s viac než 11-sekundovým náskokom a vyhral už piate podujatie v sérii. Naďalej platí, že rodák z mesta Cervera neskončil v tejto sezóne horšie ako druhý v prípade, že preteky nedokončil. To sa mu stalo iba raz, počas aprílového podujatia v americkom Austine.

Na druhom mieste skončil Brit Cal Crutchlow a treťou priečkou potešil domácich fanúšikov Jack Miller. Na pódiu predviedol oslavu v štýle „shoey“, ktorú diváci motošportu často videli od iného Austrálčana Daniela Ricciarda. Ide o pitie šampanského z tenisky.

Rossiho 400. veľká cena

„Vždy som to chcel urobiť. Bol to náročný víkend, ale všetci ľudia v tíme odviedli skvelú prácu. Neviem ako im mám poďakovať. Nečakal som, že budem na pódiu, ale podarilo sa to,“ vyjadril sa Jack Miller, pre ktorého to bolo už štvrté „bronzové“ umiestnenie v aktuálnom ročníku.

Jubilejnú 400. veľkú cenu má za sebou Talian Valentino Rossi, obsadil ôsme miesto. V triede Moto2 zvíťazil Juhoafričan Brad Binder a stále si udržal teoretickú šancu na zisk titulu majstra sveta. Ten si v Austrálii v kubatúre Moto3 zabezpečil Talian Lorenzo Dalla Porta, keďže získal ďalších 25 bodov a jeho hlavný konkurent Arón Canet v druhých pretekoch po sebe nebodoval.