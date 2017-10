Rozbehli ste podnikanie a chcete ho zlepšiť? Prihláste sa do VÚB Biznis akadémie pre podnikavé ženy

Bratislava, 11. október 2017 ( WBN/PR ) – Pod záštitou VÚB banky sa v Bratislavskom Impact Hube uskutoční koncom októbra už 9. ročník obľúbenej VÚB Biznis akadémie pre podnikavé ženy. Aktuálny ročník bude obohatený o blok praktických workshopov z online marketingu a komunikácie. Účastníčky sa tiež môžu tešiť na inšpiratívne stretnutie s úspešnou mladou novinárkou a spisovateľkou Katarínou Holetzovou.

Ambasádorkou projektu, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľkám, je už tradične Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. „Predpokladom úspechu je dobrý nápad a vynikajúca príprava. Ak máte oboje, nepochybujte. Dokážete to,“ odkazuje E. Kohútiková všetkým, ktorí sa plánujú prihlásiť na trojdňové 3-dňové podujatie plné nápadov, rád a tipov od uznávaných odborníkov, aby vylepšili svoj biznis nápad a zdokonalili ho pod vedením mentorov. Čestným hosťom, porotkyňou a rečníkom tohtoročného podujatia bude aj Katarína Holetzová, autorka detektívnych trilerov Smrť prekliatych a Svorka, ktorá porozpráva o svojej ceste za úspechom.

Registrácia je už spustená

Ak ste sa teda pustili do podnikania, chýbajú vám informácie, alebo jednoducho chcete svoj biznis plán rozšíriť a vylepšiť, alebo len zistiť ako svoj produkt, či službu lepšie predstaviť zákazníkom, neváhajte a prihláste sa. Urobiť tak môžete elektronicky prostredníctvom online formulára na webe www.podnikavezeny.sk do 19. októbra 2017. Šancu absolvovať intenzívny trojdňový workshop, ktorý sa bude konať 26. – 28. októbra 2017 v Bratislave, získa 20 úspešných uchádzačiek.

Pomohli sme už desiatkam talentovaných podnikateliek

VÚB Biznis akadémia pre podnikavé ženy je pripravená na mieru potrebám žien, ktoré sú v začiatkoch svojho podnikania. Doteraz sme vyškolili viac ako 150 žien a mnohé z nich podnikajú. „Do Business akadémie som sa prihlásila najmä zo zvedavosti, nakoľko sa už tretí rok venujem vlastnému podnikaniu. Musím povedať, že možnosť získať nové informácie, spoznať zaujímavých lektorov a odborníkov, či inšpirovať sa od ďalších podnikavých žien je skvelým motivátorom pre rast vášho business plánu. Bol to krásny a inšpirujúci víkend, na ktorý veľmi rada spomínam. Žien by malo v podnikaní pribúdať, tak sa nebojte a skúste to. Ide to a ak máte strach, tu vám určite pomôžu ho prekonať,“ hovorí Anetta Vaculíková – Orosi, absolventka Akadémie, ambasádorka Jamieho Olivera a zdravého stravovania známeho pod značkou Jem Iné. Absolventky akadémie sa uplatnili v oblasti cestovného ruchu, v kozmetike, interiérovom dizajne, odevnom poradenstve, reklame, zdravom stravovaní, výrobe šperkov či na poli výchovy a vzdelávania. „Máme radosť z každého úspechu našich absolventiek a tešíme sa na nové nápady a podnikavé ženy, ktorým pomôžeme v roku 2017,“ uzatvára Kohútiková.

Viac informácií ako aj video z minulého ročníka nájdete na webstránke www.podnikavezeny.sk.