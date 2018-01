Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podpíšu novú zmluvu zo SITA

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podpíše nové zmluvy s tlačovými agentúrami, verejnoprávnou Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) aj so súkromnou SITA Slovenskou tlačovou agentúrou.

Zámery RTVS prezentoval riaditeľ Rezník

Vyplýva to zo zámerov RTVS podpísať zmluvy nad 100-tisíc eur, ktoré prezentoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS.

RTVS podpíše spolu niekoľko desiatok nových zmlúv, ide najmä o zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na kratšie obdobie, na rok či dva, napríklad na výrobu konkrétnych audiovizuálnych diel. Sú medzi nimi aj zmluvy so SOZA, rôznymi filmovými produkčnými spoločnosťami, Národným filmovým archívom Praha na nákup licenčných práv k 36 filmom a mnohé ďalšie.

SITA označila odstúpenie od zmluvy za protiprávne

Ako radu informoval Rezník, zmluva s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky je o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu a zmluva so SITA je o dodávaní spravodajského servisu, denného monitoringu a monitoringu tlačovej agentúry. Ako počas rokovania povedal člen Dozornej komisie Rady RTVS Peter Kubica, zmluva so SITA je vo výške 417 600 eur a je do 31. decembra 2019.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa rozhodol začiatkom roka predčasne odstúpiť od trojročnej zmluvy so SITA, na základe ktorej mal RTVS do konca roka 2019 využívať spravodajský servis agentúry SITA a zároveň dostávať od SITA aj monitoring. SITA označila odstúpenie od zmluvy za protiprávne a neplatné. Vyvolalo to rokovania RTVS a SITA, ktoré vyústili do vypracovania novej zmluvy. Na tému upozornil spravodajský portál Aktuality.sk.