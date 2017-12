Rozhlasu a televízii Slovenska hrozia radikálne škrty, potrebuje zvýšiť príjmy

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Napriek tomu, že RTVS bude mať v roku 2018 z pohľadu príjmov a výdavkov vyrovnaný rozpočet, tak z hľadiska nákladov a výnosov tento vyrovnaný rozpočet generuje z účtovného hľadiska stratu 10,7 mil. eur.

Radu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o tom na jej štvrtkovom rokovaní informovala riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring. Ak sa nezvýšia príjmy RTVS, tak túto stratu môžu vyriešiť iba radikálne škrty nielen v réžii, ale aj v programe a v personálnom obsadení verejnoprávneho rozhlasu a televízie.

Výška koncesionárskych poplatkov

Súčasné príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku tzv. koncesionárskych poplatkov, ktorá sa nemenila 15 rokov. Mesačnú sadzbu pre domácnosti 4,64 eura radí RTVS medzi najnižšiu v Európe. Situáciu ovplyvňuje aj skutočnosť, že odpisy majetku sú vyššie ako investície do majetku a chýbajú peňažné rezervy na súdne spory.

Rada RTVS rozpočet a programový koncept na rok 2018 schválila, no upozornila, že nižšie príjmy zasiahnu program, najmä pôvodnú tvorbu. „Je škoda, že sa nepodarilo dosiahnuť zmenu financovania RTVS, čo by určite postavilo do iného svetla i pripravovaný programový koncept na rok 2018,“ povedal k programovému konceptu televízneho vysielania RTVS podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš.

Rozpočet ako „umenie možného“

Predseda rady Igor Gallo v hodnotení programového konceptu rozhlasového vysielania označil rozpočet RTVS na rok 2018 za „umenie možného“.

Rada RTVS v uznesení okrem iného konštatovala, že „opätovne upozorňuje, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv ako aj pri výrobe vlastnej tvorby“.

Rada uložila generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, aby do júna 2018 vypracoval návrh opatrení, ktoré by eliminovali dopady investičného dlhu a výpadku príjmov RTVS, ktoré majú negatívny vplyv na hospodárenie RTVS.

Staré súdne spory sú rizikom

RTVS by mal mať v roku 2018 príjmy približne 129,5 mil. eur. Výdavky by mali byť približne 128,7 mil. eur, z toho sú bežné výdavky 123,8 mil. eur a kapitálové výdavky sú plánované na 4,9 mil. eur. Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný s prebytkom 800 tisíc eur. Rizikom sú však staré súdne spory.

Ako Radu RTVS informoval Rezník, niekoľkomesačné rokovania RTVS s Ministerstvom kultúry (MK) SR o zmluvách so štátom, a to rámcovej Zmluve o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 až 2022 a dodatku k tejto zmluve číslo 1 na rok 2018 nie sú úplne ukončené.

Na budúci rok by RTVS mala zo zmluvy zo štátom získať 26 miliónov eur, s čím počíta aj štátny rozpočet, ktorý v stredu 13. decembra schválili poslanci národnej rady. Rovnako 26 miliónov eur dostal cez zmluvy so štátom RTVS aj pred rokom a celkový príspevok štátu na tento rok zvýšili až dva dodatky počas roka 2017.

Príjmy z reklamy by mali stúpnuť

RTVS z výberu tzv. koncesií (úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS) plánuje v roku 2018 výber 78,8 milióna eur, pričom súčasťou tejto sumy sú aj zisky z dlhov z minulých období (750 tisíc – 1 mil. eur). Výber z koncesií očakáva RTVS nižší o 1,7 milióna eur ako tento rok, keď budú z dlhov za minulé obdobia prijaté cca štyri milióny eur.

Príjmy z reklamy by mali oproti roku 2017 stúpnúť o 400-tisíc eur vďaka olympijským hrám a majstrovstvám sveta vo futbale. Z televíznej aj rozhlasovej reklamy plánuje RTVS získať takmer 5,4 mil. eur. Ostatné príjmy by mali dosiahnuť 1,3 mil. eur, čo je oproti roku 2017 pokles o 300 tisíc eur.