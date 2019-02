Video: Rozhodcu ovplyvnila ofsajdová chyba a prikláňal sa na stranu West Hamu, myslí si tréner Klopp

LONDÝN 5. februára (WebNoviny.sk) – Po suverénnom triumfe nad Arsenalom (5:1) na sklonku minulého roka mali futbalisti FC Liverpool na čele Premier League luxusný 9-bodový náskok.

Päť nasledujúcich kôl najvyššej anglickej súťaže však prinieslo pre „The Reds“ iba dve víťazstvá a dovedna 8 bodov. Najnovšia dvojbodová strata na trávniku West Hamu (1:1) znížila náskok lídra pred obhajcom titulu Manchestrom City na 3 body.

Mužstvo nie je v strese

Tréner Jürgen Klopp na tlačovej konferencii zamietol úvahy o tom, že jeho mužstvo je v strese z možnej straty líderskej pozície. Táto prognóza sa môže naplniť už v stredu, keď hrá Manchester City na trávniku ďalšieho liverpoolskeho klubu FC Everton.

„Vidím vaše sklamané tváre. Akoby vám bolo trochu ľúto, že sme nezvíťazili. Nemusíte sa však obávať, sme v pohode,“ prihovoril sa Klopp anglickým novinárom a pokračoval: „Nie je to o tlaku, ale o užívaní si toho, čo máte. A my máme 62 bodov, od začiatku ligovej sezóny sme prehrali jediný zápas. A to je veľmi pozitívne.“





Reč čísel je však neúprosná a momentálne hovorí proti hráčom FC Liverpool. V úvodných 20 zápasoch tohto súťažného ročníka prišli iba o 6 bodov po troch remízach.

Neférový prístup rozhodcu

V posledných piatich stretnutia im však ušlo až 7 bodov. V pondelok na trávniku West Hamu strelil v 22. min gól senegalský útočník Sadio Mané, ale odvtedy sa už favorit strelecky nepresadil. Konečnú podobu výsledku dal o šesť minút neskôr Michail Antonio.

„Zdá sa, že po vyrovnávajúcom góle sme ich vystrašili, potom im to už tak nešlo,“ uviedol kapitán West Hamu Mark Noble. „Bránili dobre, ale nevystrašili nás. Predtým sme vyhrali zápasy, v ktorých sme hrali oveľa horšie a špeciálne sme o tom nehovorili,“ kontroval Klopp.

Päťdesiatjedenročný rodák zo Stuttgartu si povedal svoje aj k hlavnému rozhodcovi Kevinovi Friendovi. Vyčítal mu mierne neférový prístup po tom, čo pustil gól jeho tímu, ktorému predchádzala zrejmá ofsajdová pozícia centrujúceho Jamesa Milnera.

„Počul som, že náš gól padol po ofsajde. Som presvedčený o tom, že rozhodca to vedel. V druhom polčase sa v situáciach 50 na 50 prikláňal na stranu súpera a nariaďoval priame kopy proti nám. Ovplyvnila ho tá chyba. Rozhodne nám to neuľahčoval. Je to v ľudskej povahe. Ak viem, že som urobil veľkú chybu, nebudem už púšťať prípadné ďalšie možnosti pre to mužstvo,“ cituje Kloppa BBC aj Sky Sports.

Veľké chyby asistenta rozhodcu

Aj tréner West Hamu Manuel Pellegrini usúdil, že niektoré verdikty rozhodcovského tria boli len „ťažko pochopiteľné“.

„Gól Liverpoolu a posledná šanca Origiho boli veľké chyby od asistenta rozhodcu. Zrodila sa remíza preto, lebo súper strelil gól, ktorému predchádzal jeden a polmetrový ofsajd. A mohli sme aj prehrať, keby Origi v závere opäť z postavenia mimo hry trafil,“ skonštatoval čilský tréner West Hamu.

Pellegrini tiež priznal, že ako bývalý tréner ManCity (získal s ním titul v roku 2014, pozn.), rád podal pomocnú ruku tomuto tímu. „Možno to je príčina, prečo sa to nepáči trénerovi Liverpoolu,“ dodal 65-ročný Pellegrini.