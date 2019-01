Rozhodnite o tom, aký projekt podporí Tesco vo vašom okolí!

BRATISLAVA 23. januára 2019 (WBN/PR) – Zákazníci Tesca už po piatykrát rozhodnú o tom, aké projekty podporí Tesco práve v ich okolí. Tento týždeň sa začína vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku hlasovanie v obľúbenom grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame, ktoré potrvá do 17. februára 2019. Tesco aj v tejto edícii prerozdelí takmer 170-tisíc eur.

Jedným z víťazov v bratislavskom regióne v rámci 4. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame bol aj program BUDDY. Program podporuje a pomáha vyše 80 deťom z detských domovov a ich dobrovoľníkom na západnom Slovensku: ,,Ďakujeme spoločnosti Tesco za podporu programu BUDDY. Získaný finančný grant sme využili na úhradu časti nákladov na koordinátora, ktorý zabezpečuje psychologickú a vzdelávaciu podporu dobrovoľníkov. Dobrovoľníci vďaka podpore koordinátora dokážu efektívnejšie spolupracovať s deťmi na ich ceste k samostatnosti a zaradeniu sa do spoločnosti,” povedal Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.

„Za každý nákup v obchode Tesco až do 17. februára dostanú naši zákazníci žetón, ktorým môžu zahlasovať za nimi vybraný projekt. Samotní zákazníci tak rozhodnú o tom, čo ich miestna komunita potrebuje najviac, pričom finančnú podporu dostane každý projekt, ktorý postúpil do hlasovania. O jeho výške rozhodnú práve naši zákazníci. Spolu tak prerozdelíme 170 – tisíc eur dvakrát do roka,“ uviedla Veronika Bush, riaditeľka Tesca pre komunikáciu na Slovensku.

Výška príspevku pre každý súťažiaci projekt závisí od vyzbieraného počtu hlasov zákazníkov Tesca. Každý víťazný projekt získa 1 300 eur, 600 eur projekty na druhom mieste a všetky projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 eur.

O podporu zákazníkov Tesca sa uchádza spolu 231 projektov, ktoré boli vybrané odbornou komisiou z takmer 500 prihlásených projektov. Každý z týchto projektov je zameraný na zlepšenie života v miestnych komunitách, napríklad výstavbou detských ihrísk, parkov a cyklotrás či organizovaním miestnych podujatí alebo detských táborov.

Pre spoločnosť Tesco je podpora miestnych komunít jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti. V predchádzajúcich štyroch edíciách zákazníci odovzdali vyše 14 miliónov hlasov a rozhodli tak o takmer 500 projektoch z celého Slovenska, ktoré Tesco podporilo celkovou sumou takmer 500 – tisíc eur.

Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu môžete sledovať na https://pomahame.tesco.sk/.