Rozhodnite v ankete o novej značke pre Bratislavu, prvým finalistom je BE

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Polícia sa na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook stále pýta, aká ma byť nová skratka EČV pre hlavné mesto Bratislavu.

V hlasovaní sa už rozhodlo o prvom finalostovi, ktorým sa stalo BE so ziskom 13 400 hlasov. Skratke BD vyjadrilo podporu 10 300 hlasujúcich. Súperom skratky BE sa stane BI alebo BT, hlasuje sa do 22. októbra. „Novú skratku EČV vyberáte pre Bratislavu, lebo série s BL sa o rok minie,“ píše polícia.