Rozhodnutie Európskej únie poškodzuje suverenitu Poľska, tvrdí Orbánov zástupca

VARŠAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Maďarsko odsúdilo postup Európskej únie proti Poľsku. Európska komisia v stredu aktivovala článok 7 proti Poľsku a oznámilo tejto krajine, že sa dostala do rozporu so základnými hodnotami Európskej únie, a to najmä v súvislosti s novými poľskými zákonmi týkajúcimi sa poľského súdnictva.

Zástupca predsedu vlády Zsolt Semjén označil toto rozhodnutie za bezprecedentné a šokujúce a dodal, že vážne poškodzuje suverenitu Poľska. Politik vyhlásil, že Maďarsko bude stáť na strane Poľska.

Premiéra Viktora Orbána vyzval, aby prisľúbil, že bude vetovať každý pokus EÚ uvaliť sankcie na Poľsko. „Nie je akceptovateľné, aby Brusel tlačil na suverénny členský štát a svojvoľne trestal demokraticky zvolenú vládu,“ povedal Semjén.

Hovorkyňa poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Beata Mazurek sa vyjadrila, že zmeny v súdnictve nastali v dôsledku situácie v iných členských krajinách. Vyhlásila, že EÚ je voči takýmto argumentom hluchá a chce uvaliť sankcie na Poľsko z politických dôvodov, napríklad preto, že Poľsko odmieta prijímanie utečencov.

Mazurek takisto povedala, že jej krajine nehrozia žiadne represívne sankcie, keďže na tie únia potrebuje jednohlasný súhlas všetkých členských štátov a Maďarsko dá takýmto snahám červenú.