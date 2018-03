Rozhodnutie Mosta-Híd je podľa Mesežnikova šalamúnske, Baránek hovorí o kompromise v strane

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie Republikovej rady koaličného Mostu-Híd je istým spôsobom šalamúnske. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mešežnikov. „Je to určitý krok dopredu, ale očakávania verejnosti boli iné,“ povedal.

Napriek tomu podľa Mesežnikova tento môže tento krok zásadným spôsobom skrátiť funkčné obdobie tejto vlády, aj keď ešte nie je jasné či a kedy dôjde k dohode. „Dohoda však predpokladá aj dohodu s opozíciou, napríklad na termíne a ďalších veciach,“ dodal.

Politický analytik Ján Baránek pripomína, že Most-Híd nešpecifikoval, či je poverenie jednať s koaličnými partnermi o voľbách časovo ohraničené. „Povedal síce čím skôr, ale je tam priestor na špekulácie a manévrovanie,“ uviedol na margo vyhlásenia Bélu Bugára, že voľby by podľa Mostu mali byť skôr ako plánované jesenné komunálne voľby.

Tiež podľa vlastných slov nevidí logiku v zámere vyjednávať s koaličnými partnermi, ak Smer deklaroval, že je proti predčasným voľbám. „Nie je to dotiahnuté do konca. Ukázali dobrú vôľu, ale momentálne sa nič nevyriešilo,“ zdôraznil. Uznesenie republikovej rady je podľa Baránka kompromisom medzi maďarskou a slovenskou časťou strany. Nie je to však podľa neho principiálny postoj. „Keby chceli, tak odídu,“ dodal.