Rozhodnutie o zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur je konečné, odkazuje Smer-SD Dankovi

Rozhodnutie vlády o zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 520 na 580 eur je podľa strany Smer-SD konečné a vládna koalícia nemá žiadny dôvod sa ním zaoberať. V reakcii na stredajšie vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka to v tlačovej správe uviedol hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.

„Včerajšie rozhodnutie vlády o zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur na základe návrhu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera nebolo v rámci vládnej koalície nikdy spochybňované,“ tvrdí hovorca. Predseda strany Smer-SD Robert Fico podľa neho rozhodnutie vlády o výške najnižších zárobkov na rok 2020 privítal.

„Strana Smer-SD rovnako verí, že Národná rada Slovenskej republiky schváli zákon garantujúci minimálnu mzdu na úrovni najmenej 60 % priemerného zárobku, čím by sa vylúčili akékoľvek kontroverzie medzi sociálnymi partnermi a koaličnými stranami,“ povedal Mažgút.

Šéf Smeru podľa neho potvrdzuje, že definitívne prijatie novely zákona o minimálnej mzde bude ešte vyžadovať diskusiu medzi koaličnými partnermi.

Kritika schvaľovania minimálnej mzdy

Predseda vlády Peter Pellegrini si urobil zo zvyšovania minimálnej mzdy vlastné PR. Vyhlásil to Andrej Danko, šéf koaličnej SNS, ktorej ministri nariadenie o zvyšovaní minimálnej mzdy na stredajšom rokovaní vlády nepodporili.

Predsedu vlády kritizoval, že tento návrh pretlačil bez toho, aby boli vyčíslené dopady na štátny rozpočet a ekonomiku a bez toho, aby rokoval s koaličnými partnermi.

Danko totiž tvrdí, že národniari so samotným zvyšovaním minimálnej mzdy problém nemajú. Ak štát diktuje podnikateľom minimálne platy, mal by podľa šéfov národniarov hovoriť aj o opatreniach, ktoré firmám pomôžu.

„SNS je za systematizáciu úpravy minimálnej mzdy, za zvýšenie minimálnej mzdy, aj na 600 eur. Ale na druhej strane musia počuť podnikatelia, ako im pomôžeme odbremeniť ich, keď im diktujeme minimálnu mzdu,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

SNS bola podľa Danka pripravená o nastavení systému zvyšovania minimálnej mzdy s koaličnými partnermi rokovať. Podmienkou národniarov však podľa Danka bolo, že spolu s rastom minimálnej mzdy treba zvyšovať aj minimálne dôchodky.

„Verím, že najbližšia koaličná rada tento problém vyrieši a možno aj s nádejou, že sa nebudú riešiť len minimálne mzdy, ale aj minimálne dôchodky,“ dodal predseda SNS.

Čistý príjem vzrastie

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa podľa v stredu vládou schváleného nariadenia od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura.

Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na 476,39 eura. Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré nedávno schválil parlament.

„Vláda má dnes za sebou významný deň,“ vyhlásil po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Všetky vlády s účasťou Smeru sa podľa neho vždy snažili o razantné zvýšenie minimálnej mzdy tak, aby najnižšie zárobky významne rástli a súčasne sa tým neohrozoval rast hospodárstva.

„Dúfam, že sme našli zdravý konsenzus,“ povedal o zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur. Premiér informoval aj o tom, že nariadenie vlády o výške minimálnej mzdy na budúci rok vláda neschválila konsenzom, ale o tomto bode sa hlasovalo.

Ministri za Slovenskú národnú stranu a minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál sa podľa Pellegriniho pri hlasovaní zdržali. „O takúto sumu sa minimálna mzda ešte nikdy v histórii Slovenska nezvýšila,“ dodal.

Zárobky môžu vzrásť až na 653 eur

Od roku 2021 by najnižšie hrubé zárobky mali tvoriť najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Predpokladá to návrh novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer-SD, ktorý parlament na septembrovej schôdzi posunul do druhého čítania.

V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by mohli najnižšie zárobky na Slovensku vzrásť až na 653 eur.

Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií by totiž priemerná hrubá mzda na Slovensku za tento rok mohla dosiahnuť 1 088 eur. Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický úrad SR začiatkom marca budúceho roka.