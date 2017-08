Rozhovor s Janou Jankovičovou o legendárnej výstave Trenčín Mesto Módy, ktorá sa po rokoch vracia

Rozhovor s Janou Jankovičovou, hlavnou koordinátorkou projektu Trenčín Mesto Módy a majiteľkou značky TMM.

Prečo ste sa rozhodli vrátiť legendu Trenčín Mesto Módy, kde bol ten spúšťač?

Myšlienka znovuzrodiť legendu sa u mňa rodila už dlhšiu dobu. Boli to jednak spomienky na krásne časy, keď sme sa ako malé deti tešili, že nás rodičia zoberú na túto populárnu výstavu, kde sme s otvorenými ústami pozerali, čo všetko krásne sa u nás na Slovensku vyrába a čo všetko si budeme za rok môcť kúpiť v obchodoch, teda pri veľkom štastí, že nám to predavačka odloží pod pultom. To vzrušenie nemalo konca kraja.

Okrem toho sme tu zažívali aj veľa zábavy, kultúrneho programu a milé stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Neskôr, už ako mladá tinedžerka, som tu brigádovala ako hosteska. Neskôr ako modelka za Slovakotex Trenčín. To boli zlaté časy, na celom Slovesku nás bolo 10-15 modeliek, ktoré chodili na všetky veľtrhy na Slovensku, ale aj Česku.

Za našich čias išiel na výstavu Trenčín Mesto Módy snáď každý obyvateľ Trenčína ale aj široká verejnosť zo Slovenska a Čiech.

V roku 1994 som už ako majiteľka modelingovej agentúry organizovala na TMM módne prehliadky priamo na výstavisku pre rôzne odevné spoločnosti. Následne som presvedčila bývalého generálneho riaditeľa TMM pána Ľuboša Kopeckého, či by som pre nich nemohla zorganizovať veľký módny galavečer, ktorý som nazvala Quo Vadis, móda.

Podarilo sa a práve tento galavečer módy mal veľký úspech. Jednoducho výstava TMM bola vždy mojou srdcovou záležitosťou a verím, že tak tomu ostane aj naďalej.

Akým štýlom ju planujete vrátiť späť? Na čo sa Vám podarilo nalákať vyše 130 vystavovateľov?

V organizovaní tejto výstavy chceme využiť našu kreativitu, inovatívne myslenie, flexibilitu a dlhoročné skúsenosti s organizovaním verejných podujatí.

Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti marketingu a masmediálnej komunikácie – úspešnou agentúrou STarts, ktorá nám veľmi pomáha pri mediálnej kampani, ktorú chystáme v rámci výstavy. Vystavovateľov chceme osloviť a prezentovať hneď z viacerých dôvodov.

Súčasťou výstavy budú aj zaujímave prednášky o móde, recyklácií v móde, slovenských legiend módy a taktiež rôzne fashion workshopy o trendoch v odievaní, líčení a stylingu.

Prvou z nich je oživiť krásnu tradíciu a ukázať všetkým návštevníkom našich kvalitných slovenských a českých výrobcov, či už odevov, doplnkov, obuvi, bižutérie, plaviek, spodného prádla, detského oblečenia, hand-made výrobcov, ale v neposlednom rade aj mladých módnych talentov – dizajnérov.

Aby ukázali svoju jedinečnosť, aktívne prezentovali svoje výrobky, ukázali nové módne trendy, aby získali prehľad o konkurencii, nadviazali nové obchodné vzťahy, jednoducho uplatniť účinný spôsob biznisu – priamy kontakt človeka s človekom, namiesto neosobného internetového predaja.

Sú podľa Vás aj v dnešnej dobe výstavy dobrým spôsobom reklamy pre vystavovateľov?

Ľudia sa tešili, že všetku tú parádu uvidia pod jednou strechou, naviac tam býval zaujímavý kultúrny program, od vystúpenia populárnych spevákov až po veľké módne šou. Myslím si, že odevná scéna na Slovensku a v Čechách je tak veľká a zaslúži si raz za rok prezentovať svoje výrobky priamo pred konečným zákazníkom.

Chceme ukázať hlavne tých, ktorí vyrábajú kvalitné odevy a doplnky a práve na veľtrhoch je najdôležitejšie nadväzovanie osobných kontaktov. Stretnú sa tu napríklad zástupcovia dvoch dôležitých spoločností, prehodia pár slov a zistia, že si môžu byť nápomocní, navzájom prospešní, ako ľudsky, tak aj v biznise. A v tom je osobné stretnutie nenahraditeľné!

Stretávate sa s názorom, že veľtrh módy už je dnes prežitok alebo máte pozitívne reakcie s návratom TMM?

Áno, sú aj negatívne ohlasy, ale našťastie je ich dosť málo. Väčšina ľudí sa veľmi teší na návrat legendy TMM. Je pravda, že dnes už na internete nájdete všetko.

Ale na internete si nemôžete kvalitu odevu vyskúšať, “osahať” – ako my ženy vieme hovoriť, a hlavne sa nemôžeme tvárou v tvár porozprávať o výhodách výrobku, jeho kvalitách a v tom je naozaj nenahraditeľné poslanie veľtrhov.

Je to jediný nástroj v marketingovom mixe, kam návštevník alebo kontraktár prichádza preto, lebo chce daný výrobok priamo vnímať. Je to miesto osobného kontaktu a stretávania sa. Je to jediné miesto, kde sa v jeden čas stretne veľké množstvo ľudí a kde vzniká priamy dopyt a ponuka.

Čo všetko chystáte pre návštevníkov tento rok?

V prvom rade nám záleží na vytvorení kvalitných kontraktačných pavilónoch, kde budú mať svoje miesto vystavovatelia so záujmom hlavne kontrahovať svoje výrobky. Tieto budú otvorené hlavne pre nákupcov, majiteľov butikov, obchodných zástupcov rôznych firiem.

Pre širokú verejnosť budú viac vyhľadávané kontraktačno-predajné pavilóny, kde sa budú prezentovať spoločnosti, ktoré budú môcť svoje výrobky aj predávať konečnému zákazníkov. Okrem toho chceme spolupracovať a pozývať všetky stredné školy v rámci exkurzie, aby sa mladí ľudia mohli oboznámiť so súčasnou módnou kultúrou, ale aj históriou odievania.

Organizujeme veľkú výstavu historických ľudových krojov z jednotlivých slovenských regiónov, ktorú nám bude zastrešovať a garantovať spoločnosť ÚĽUV. Taktiež chceme mladým ľudom ukázať priamo tradičné ukážky tradičných výrobných postupov – tkanie, vyšívanie, výroba čipky, výroba modrotlače a podobne.

Chceme si z minulosti zobrať to najlepšie. Prajem si, aby sa akcia stala oslavou módy a oslovila širokú verejnosť i vystavovateľov, ako tomu bývalo v minulosti. Teší ma, že naša myšlienka má veľmi pozitívne ohlasy aj v Českej republike.

Súčasťou výstavy budú aj zaujímave prednášky o móde, recyklácií v móde, slovenských legiend módy a taktiež rôzne fashion workshopy o trendoch v odievaní, líčení a stylingu. Jednou z nich bude aj prednáška uznávanej módnej žurnalistky a pre mňa veľkej osobnosti slovenskej módy PhDr. Dany Lapšanskej.

V neposlednom rade chystáme veľké módne prehliadky samotných vystavovateľov a talentovaných študentov z odborných škol, vystúpenia ľudových súborov, známych spevákov, rôzne súťaže, zlosovanie vstupeniek.

Súčasťou TMM bude aj veľký galavečer ZLATA FATIMA, kde budeme oceňovať najkvalitnejšie výrobky a výrobcov v jednotlivých kategóriach, ale budeme vyhlasovať aj cenu TOP Dizájner roka, kde odborná porota vyhlási z desiatich veľkých talentov toho najlepšieho. Víťaz získa finančnú odmenu 3000 eur na podporu jeho účasti na známom Fashion weeku v zahraničí.

Zmyslom tejto súťaže pre nás je hlavne spájanie talentovaných módnych návrhárov s úspešnými odevnými spoločnosťami, ktorých vzájomné prepojenie a spolupráca bude mať zmysel pre obidve strany. A v neposlednom rade organizujeme aj tradičnú súťaž ZLATÁ FATIMA, kde budeme v rámci veľkého galavečera oceňovať najkvalitnejšie výrobky, najúspešnejšie firmy a novinkou bude aj vyhlásenie „Osobnosti módy” a pre vystavovateľov aj súťaž o „TOP expozíciu“ tohtoročnej výstavy.

V porote budú uznávaní módni žurnalisti, módni navrhári, ale aj odborníci v odevnom priemysle. Spomeniem módneho návrhara Josefa Ťapťucha, Doc. Júliu Sabovú, módnu návrhárku Máriu Štranekovú, úspešnú módnu žurnalistku Danu Lapšanskú, módnu fotografku Jenu Šimkovú, akad. arch. Karola Weisslechnera, vedúcu ateliéru Dizájnu odevov na FMK Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne Kristínu Petříčkovú a generálnu riaditeľku ÚĽUV Mgr. Danu Kľučárovú.

V neposlednom rade myslíme aj na mladú generáciu. V Zóne mladých v pavilóne č. 3 sa predstavia mladí ľudia, ktorí vyrábajú zaujímavé remeselné výrobky, zároveň tu budú prebiehať rôzne prednášky, besedy, ktoré bude moderovať úspešný tanečník a moderátor Ondrej Antalek.

Veríme, že by ste v tejto histórii radi pokračovali a založili opäť tradíciu výstavy TMM…

Áno, určite. Záleží aj na tom, ako sa nám podarí zorganizovať tento ročník po deväťročnej odmlke. Posledná výstava sa konala v roku 2008 a organizovalo ju priamo výstavisko Expo Cetrum v Trenčíne. Ako som už povedala, myslíme si, že teraz je tá správna doba znovuzrodiť túto výstavu, aby sa mohli zviditeľniť všetky kvalitné odevné spoločnosti, hand-made výrobcovia, módni návrhári a v neposlednom rade aj nadaní mladí študenti z viacerých odborných škôl.

Na čo sa najviac tešíte v rámci organizácie výstavy?

V rámci organizácie výstavy sa najviac teším na jeho priebeh, na reakcie vystavovateľov, oslovených inštitúcií, umelcov, mienkotvorných ľudí v oblasti módy, dizajnu, umeleckých remesiel a všetkých zúčastnených.

Som presvedčená, že sa nám podarí „pod jednou strechou“ vytvoriť príjemnú atmosféru, zmysluplný projekt, ktorý bude mať veľkú výpovednú hodnotu pre nás všetkých. Teší nás, že medzi vystavovateľmi sú kvalitné spoločnosti, ktoré vystavovali už od začiatku vzniku výstavy TMM. S

pomeniem aspoň OZETU, Tatrasvit, NOVESTU, ZDA PARTIZANSKE, TONAK, SLOVENKU, neskôr sa pridala aj spoločnosť BEPON, KARIN POYEL a iné…

V čom bude nový ročník pripomínať pôvodnú koncepciu výstavy a v čom sa bude líšiť?

Chceme si z minulosti zobrať to najlepšie. Prajem si, aby sa akcia stala oslavou módy a oslovila širokú verejnosť i vystavovateľov, ako tomu bývalo v minulosti. Teší ma, že naša myšlienka má veľmi pozitívne ohlasy aj v Českej republike. Veľtrh sa bude konať v tradičných priestoroch na Výstavisku Expo center Pod Sokolicami. Chceme ísť cestou otvorených priestorov, aby bol kontakt s vystavovateľmi čo nabližší.

Keďže pôvodný systém výstavy, bol natoľko originálny a páčil sa nám, nechceli sme v princípe meniť jeho históriu a logistiku. Výstava bude obsahovať kontraktačné pavilóny , alej aj kontraktačno – predajné , tak, ako tomu bolo v minulosti.

Sprievodný program bude takisto bohatý. Pozývame úspešných účinkujúcich, ktorí prijali naše pozvanie, ako napr. raper KALI, speváčka RONIE, raperka Aless, huslista Filip Jančík, gytarista David Bílek, spevácke duo Ricco& Claudia, folklórny tanečný súbor SĽUK, operný spevák Pavol Bršlík, operná speváčka Martina Múdra a mnoho iných.

Všetky podrobné informácie si nájdete na našej webovej stránke www.tmm.sk. Samotná výstava TMM bude prebiehať 22. 9. až 23. 9. 2017. Už teraz sa tešíme na odbornú ale aj širokú verejnosť!