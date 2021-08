Rozhovor s Michaelom Zobelom, vrchným riaditeľom spoločnosti Saltigo

Spoločnosť Saltigo vstupuje na trh s chemikáliami pre batérie

LANXESS patrí medzi top výrobcov kľúčových surovín pre batérie

Koncom marca nemecká spoločnosť LANXESS oznámila svoj vstup do oblasti chemického priemyslu batérií prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Guangzhou Tinci Materials Technology (Tinci). Saltigo, dcérska spoločnosť LANXESS, bude od budúceho roka vyrábať elektrolytové zmesi pre čínskeho výrobcu materiálov pre lítium-iónové batérie.

Spoločnosť Saltigo je popredným dodávateľom v oblasti zákazkovej výroby a prevádzkuje viacúčelové závody v Leverkusene. Doteraz sa zameriavala na poľnohospodárske a čisté chemikálie, ako sú aktívne farmaceutické zložky, ktoré sa vyrábajú na objednávku.

Spoločnosť teraz zameria svoju pozornosť na špecializované aplikácie v oblasti chemických látok pre batérie. Na strategický význam tohto projektu sa Michaela Zobela, generálneho riaditeľa spoločnosti Saltigo, pýtal Michael Reubold.

Elektrolyt zabezpečuje transport iónov lítia v batériovom článku a je ústredným prvkom batérie. Čo je základom elektrolytových zlúčenín, ktoré vyrábate pre spoločnosť Tinci?

Elektrolyty zabezpečujú tok prúdu v batérii. V tomto ohľade je dôležitá dokonalosť, aby sa maximalizovala účinnosť batérie. Zloženie elektrolytov preto musí spĺňať najprísnejšie normy kvality. Je potrebné vziať do úvahy, že elektrolyty sú citlivé na vzduch a vodu. Aj malé množstvo vody v elektrolytoch môže viesť k hydrolýze použitej vodivej soli LiPF6. Tomu treba zabrániť. Z tohto dôvodu vykonávame výrobu v inertnom prostredí vo výrobnom zariadení, ktoré spĺňa farmaceutické normy pre obsah nečistôt. To znamená, že vedľajšie produkty našich výrobkov predstavujú menej ako jednu milióntinu. A v prípade takejto čistoty je na kontrolu kvality potrebná aj vynikajúca analýza.

Spoločnosť Tinci prevádzkuje vlastné zariadenia na výrobu elektrolytu v Číne, ale v Európe využíva zmluvného výrobného partnera, ako je spoločnosť Saltigo, na dodávky miestnym výrobcom batériových článkov. Ponúka expandujúci trh s chemickými látkami pre batérie príležitosti na rast práve pre európske výrobné firmy?

V prípade väčšiny výrobcov automobilov v Európe je zrejmé, že príslušné zmesi sa musia vyrábať na miestnej úrovni, aby sa zachovala stabilita dodávateľských reťazcov. Vzhľadom na napätú logistickú situáciu v posledných mesiacoch vidíme, aké je to dôležité. Naše odborné znalosti a usporiadanie našej spoločnosti z nás robia ideálneho partnera pre rýchle a spoľahlivé začatie projektov. To je na takomto dynamickom trhu dôležité. Je tu však aj ďalší aspekt: trh s batériami sa rozširuje a skôr či neskôr vzniknú v Európe továrne, ktoré budú vyrábať potrebné elektrolyty v oveľa väčších množstvách. V takom prípade pôjde o jednoúčelové továrne, a nie o viacúčelové továrne, aké prevádzkuje spoločnosť Saltigo.

Spoločnosť LANXESS sa už v posledných rokoch zamerala na mobilitu v súvislosti so svojimi vysokokvalitnými materiálmi a minulý rok založila iniciatívu skupiny pre elektromobilitu a obehové hospodárstvo. Ako treba vnímať spoluprácu s Tinci v kontexte tohto vývoja?

Automobilový priemysel v súčasnosti prechádza rozsiahlym procesom transformácie a potenciál pre chemický priemysel je obrovský. Preto spoločnosť LANXESS vytvorila túto skupinovú iniciatívu, ktorú vedie môj kolega Philipp Junge. V tomto priestore sa spájajú mnohé riešenia v oblasti elektromobility. Vďaka našim zlúčeninám pre elektromobilitu a aplikáciám pre autonómne riadenie sme už teraz vo veľmi dobrej pozícii. Naša spolupráca so spoločnosťou Tinci teraz znamená, že vstupujeme do lukratívneho odvetvia chemických látok pre batérie. Len pre Európu očakávame trh v hodnote 10 miliárd EUR do roku 2025. Rôzni hráči v súčasnosti oznamujú spustenie výroby batériových článkov, na ktorú sú potrebné aj príslušné prekurzory a suroviny. Spoločnosť LANXESS je jedným z popredných európskych výrobcov dvoch kľúčových surovín pre často používanú vodivú soľ LiPF6, a to kyseliny fluorovodíkovej a fosforových chemikálií.

Pracujeme aj na komerčnej ťažbe lítia pre batérie v USA. Okrem toho má spoločnosť LANXESS vo svojom produktovom portfóliu už riešenia na súčasné výzvy v oblasti lítium-iónových batérií: naše prekurzory pre katódové materiály na báze fosforečnanu lítneho a železa, retardéry horenia alebo priame chladenie médií pomáhajú zabezpečiť ďalšie zlepšenia v oblasti dojazdu batérií, rýchlosti nabíjania, bezpečnosti a udržateľnosti.

Zákazková výroba je založená na projektoch pre externých zákazníkov. Bude sa spoločnosť Saltigo v budúcnosti čoraz viac zameriavať aj na špeciálne chemikálie pre aplikácie v oblasti mobility a zameria svoje marketingové aktivity na takéto projekty?

Chémia batérií je veľmi zaujímavá téma, ktorá ďaleko presahuje rámec pohonu elektrických vozidiel. S rozvojom obnoviteľných zdrojov energie nadobúda téma stacionárnych systémov skladovania energie úplne nový význam. Organické molekuly zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu, čo robí celú záležitosť z chemického hľadiska ešte zaujímavejšou. Už v minulosti sme tu realizovali individuálne projekty a ponúkame technológiu veľkej továrne na podporu spoločností pri zvyšovaní ich výroby. Okrem tejto technológie vynikáme aj dobrým riadením projektov. Projekty môžeme vytvárať veľmi rýchlo. V tomto ohľade je výhodné aj naše povoľovanie viacerých látok. Zatiaľ čo ostatní musia čakať na oficiálne schválenie, my sa už môžeme pustiť do práce.

Hlavnou hnacou silou zákazkovej výroby bol doteraz sektor poľnohospodárskych chemikálií, po ktorom nasledovala výroba čistých chemikálií vrátane farmaceutických výrobkov. Zmenia takéto projekty túto situáciu v budúcnosti?

Tradične sme mali dobrý dopyt zo strany poľnohospodárskeho sektora, najmä po nových generáciách prípravkov na ochranu rastlín. Naše chemické a technické znalosti sú však oveľa širšie. Všade tam, kde ide o komplexnú chémiu, náročné viacstupňové syntézy a manipuláciu s reaktívnymi činidlami a medziproduktmi, má spoločnosť Saltigo dobré predpoklady na zvládnutie týchto úloh. Nejde ani tak o odvetvie alebo konkrétne segmenty trhu, ale skôr o dobrú súhru medzi zákazníkom, technológiou a projektom. Využívame aj skutočnosť, že spoločnosť Saltigo má plne integrovanú výrobnú platformu, ktorá je vo svete zákazkovej výroby jedinečná. Okrem toho sme pred niekoľkými rokmi začali cielene zlepšovať náš závod a vybavenie, naše technologické portfólio a zloženie nášho tímu.

Spoločnosť LANXESS investovala pred šiestimi rokmi približne 60 miliónov eur do rozšírenia výrobných zariadení spoločnosti Saltigo v Leverkusene. Plánujete počas projektu Tinci ďalšie investície?

V rámci projektu realizovaného v spolupráci so spoločnosťou Tinci sa do závodu investuje niekoľko miliónov eur na ďalšiu modernizáciu. A keď už spomínate rozšírenie nášho veľkého závodu: v súčasnosti tam každoročne vyrábame širokú škálu produktov v kombinovanom systéme 70 reaktorových modulov, ktoré možno flexibilne prepojiť, a 14 pevných izolačných liniek s objemom od niekoľkých stoviek kilogramov do niekoľkých tisícok ton. Naše technológie syntézy sa dajú kombinovať takmer akýmkoľvek spôsobom, aby spĺňali takmer všetky požiadavky, či už ide o halogenáciu, organometalické reakcie, vysokotlakovú hydrogenáciu alebo reakcie pri nízkych teplotách až do -100 °C. Ale odpoveď znie áno – hoci už máme široké technologické portfólio, nestojíme na mieste a veľmi pozorne sledujeme požiadavky našich cieľových trhov.

Procesy šetrné k zdrojom a životnému prostrediu sú pre výrobcov chemikálií čoraz dôležitejšie. Pozorujete tento trend aj pri zákazkových výrobných projektoch pre vašich zákazníkov?

Táto téma je na zozname priorít čoraz väčšieho počtu zákazníkov. Existujú napríklad žiadosti o podporu jednotlivých krokov procesu výroby účinných látok na báze obnoviteľných surovín. Alebo spracovanie vedľajšieho produktu, ktorý by inak mal jednoznačne negatívny vplyv na bilanciu CO2. Ekológia a ekonomika sa čoraz viac zbližujú. V prípade poľnohospodárskych chemikálií a čistých chemikálií nie je nezvyčajné, že výrobca musí vyrobiť stovky ton alebo niekoľko tisíc ton medziproduktov alebo účinných látok. Aj zdanlivo nepatrné zlepšenia procesov môžu mať veľmi pozitívny vplyv na výrobné náklady. Jedným z príkladov je používanie rozpúšťadiel. Typické rozpúšťadlá pre chemické reakcie stoja v priemere 140 EUR za tonu. Predpokladajme, že 100-tonová objednávka si vyžaduje 500 ton rozpúšťadla. Ak recyklujete 50 ton tohto odpadu, nielenže znížite náklady na jeho nákup o 7 000 EUR, ale znížite aj náklady na spaľovanie, ktoré sú v priemere 500 EUR na tonu, približne o 25 000 EUR.

Akú úlohu okrem dostupného portfólia technológií a tovární zohrávajú pre zákazníkov technické znalosti oddelenia vývoja procesov a výskumu?

Hrá dôležitú úlohu. Náš skúsený a dobre vybavený tím pre vývoj procesov je v tomto smere skutočnou výhodou. Zabezpečuje rýchly a plynulý prechod procesov z laboratória do testovacej fázy a nakoniec do tovární, ktoré vykonávajú komerčnú výrobu. Môžeme napríklad zlepšiť a zjednodušiť postupnosť prepracovania, aby bolo možné rýchlo sprístupniť väčšie objemy výrobkov. Môžeme tiež optimalizovať ziskovosť jednotlivých reakčných krokov. Viac produktov za kratší čas: našim zákazníkom sa to oplatí niekoľkými spôsobmi. Okrem blízkosti k zákazníkovi a orientácie na zákazníka je to aj cenný diferenciátor.

Profil:

Michael Zobel študoval chémiu na univerzite v Mníchove a Münsteri, získal titul MBA na Warwick Business School a absolvoval program INSEAD Advanced Management Program. Po získaní doktorátu v roku 1997 začal svoju kariéru v spoločnosti Bayer, kde do roku 2004 zastával rôzne riadiace funkcie. Po odčlenení chemickej divízie a založení spoločnosti LANXESS Zobel najprv v roku 2005 prevzal globálne riadenie obchodnej jednotky Liquid Purification Technologies a v roku 2010 sa stal globálnym riaditeľom obchodnej jednotky High Performance Materials. Od júna 2020 je generálnym riaditeľom spoločnosti Saltigo, dcérskej spoločnosti LANXESS, ktorá vykonáva zákazkové testovanie a zákazkovú výrobu v oblasti výroby účinných látok pre farmaceutický priemysel a ochranu rastlín. Zobel je tiež členom riadiaceho výboru PlasticsEurope, paneurópskeho združenia plastikárskeho priemyslu so sídlom v Bruseli, a predsedom PlasticsEurope Deutschland e.V. Je tiež členom hlavného výboru Nemeckého združenia chemického priemyslu (VCI).

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

