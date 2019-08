Rozhovor s režisérom Mirom Drobným, ktorý práve dokončil svoj nový film s názvom “Kto je ďalší?“

Urobili ste už film o slovenskom rape, bol tento nový film v niečom ťažší?

Sídliskový sen s Rytmusom nebol celkom film o rape. Bol to film o odpustení, o rasizme, o hľadaní svojich koreňov a zmysle života a bol to dokument. Osem rokov sledujete život jednej rodiny a snažíte sa zachytiť to podstatné. Máte síce v hlave pár nápadov a myšlienok, čo chcete tým filmom povedať ale veľmi neviete ovplyvniť, ako film skončí.

Kto je ďalší? je hraný film. Herci hrajú svoje role a premyslené musí byť všetko do detailu. Zariadenie izby, komparz na ulici, oblečenie herca a samozrejme každé jeho slovo. Kto je ďalší? bol preto neporovnateľne ťažší projekt ako Rytmus.

Každý príbeh vo filme je z inej krajiny, hovorí sa v ňom viacerými jazykmi? V koľkých krajinách ste točili?

Kamery sa zapli v Číne, Južnej Kórei, Hong Kongu, Francúzsku, Českej republike a na Slovensku. Materiál, ktorý vo filme neuvidíte sme natočili aj na Ukrajine či v Rusku. Diváci na kontrolných projekciách rozhodli, že niektoré scény sa z filmu vystrihnú.

Sú tam tri príbehy, ale v skutočnosti je to asi oveľa viac skutočných udalostí, však?

Každý príbeh začal jedným námetom – niekoho skutočným osudom. Postupne som ale našiel ďalší podobný prípad, v ktorom bolo niečo iné zaujímavé. Skombinoval ich spolu. Najviac som spojil 4 príbehy: príbeh kanadského dievčaťa, niekoľkých Sloveniek čo ich „dostal“ rovnaký páchateľ, osud dnes už dospelého muža a príbeh Celesty Buckingham. V niektorých prípadoch som sľúbil, že mená osôb neprezradím, iných osudy si ľahko nájdete na internete.

Ako po svojich skúsenostiach pracujete s internetom, čo ste zmenili na svojom prístupe?

Treba každý deň myslieť na to, že môžete v sekunde prísť o mobil. Mám premyslenú stratégiu ako potom postupovať. Snažím sa nemať v mobile žiadne osobné údaje či fotografie. Prihlasovania na služby neprepájam cez sociálne siete, používam sólo meno a heslo atď. Rovnako dôležité je ale aj snažiť sa byť od internetu nezávislí.

Myslíte, že internet sa naozaj stal novým náboženstvom?

Od pradávna ľudia hľadali zmysel a naplnenie života, bezpečie, šťastie, lásku a spolupatričnosť. Hľadali odpovede na všetky otázky sveta, najprv u afrických šamanov, potom u mesiášov jednotlivých náboženstiev. Len prednedávnom sa objavil internet. Odpovede na všetky otázky sveta v ňom dnes hľadajú 4 miliardy ľudí. Na jednej strane v ňom nachádzajú múdrosť predchádzajúcich generácií, pravdu, zmysel a naplnenie života, bezpečie, šťastie, lásku a spolupatričnosť. Na druhej strane ho slepo nasledujú a krvavé obetné rituály sú opäť tu. Je to nové náboženstvo?

Štyri roky zbierate materiál na nový film s názvom „Kto je ďalší?“, inšpirovaný skutočnými udalosťami z rôznych k krajín. Aké boli tie skutočné príbehy, prečo vás zaujali?

Vyberal som asi z 12 príbehov. Hľadal som uveriteľné príbehy, aj keď trochu šokujúce. Hovoril som so svedkami udalostí, rodinami, obeťami aj s agresormi. Celý film som postavil na ich výpovediach, na autenticite. Niekedy vo filme doslova citujem dialóg, ktorý sa reálne odohral. Chcel som sa vyhnúť „vymýšľaniu“ scenáru, skôr som šiel cestou kombinácie príbehov. V jednej poviedke tak môžete uvidieť prienik viacerých skutočných osudov.

Nebojíte sa, že hovoriť o takýchto kontroverzných témach je na Slovensku riskantné? Veď ani učitelia v škole často krát nechápu, čo je to kyberšikana, nevedia, ako zasahovať v jasných prípadoch zneužívania detí cez Internet…

Niektoré z nich budú na Slovensku prvýkrát v kinách. Otváram napríklad tému sebapoškodzovania, online narcizmu či pedofílie. Dúfam, že ma za to divák neodsúdi, aj keď sa to všetkým asi páčiť nebude. Keď ale budeme mlčať a tváriť sa, že tie témy neexistujú, situácia sa len zhorší a obetí bude pribúdať.

Hovoríte, že doba internetu nás privádza na tenký ľad života a smrti. Mladí „youtuberi“ sú žiaľ pre „lajky“ na sociálnych sieťach ochotní riskovať život. Naozaj je to také vážne?

V rámci kampane som absolvoval rozhovor v reštaurácii na moste SNP. Upevnený horolezeckými popruhmi som pri ňom stál na okraji strechy. Bolo to veľmi fotogenické, podo mnou celé mesto. Svoj mobil som mal odložený v taške. Nespravil som si ani jeden záber. Viete, na čo som stále myslel? Na svoj instagramový profil. Moje ego, online narcizmus, túžba po „sláve“ a neviem čo ešte, mi vyčítalo: Prečo si si nespravil odtiaľ fotku? Mohol si sa s ňou všetkým pochváliť. Pribudli by ti noví odberatelia. Keď ju nebudeš mať na svojom profile, stalo sa to vôbec? V akej dobe žijeme, že človeka napadajú takéto veci.

Film ste nakrútili formou blízkou mladým ľuďom a máte za sebou aj mimoriadne úspešný film o slovenskom rapovom fenoméne – „Rytmus, sídliskový sen“. Čo ste robili po tomto filme?

Sídliskový sen mal premiéru v auguste 2015. Ešte v tom istom roku som napísal prvé riadky scenára Kto je ďalší? V roku 2016 sme už mali prvú klapku filmu. Na premiére 22. augusta 2019 budú teda presne 4 roky, ktoré som venoval novému filmu. Zdá sa to možno veľa, ale keď to porovnám s 8 rokmi s Rytmusom alebo 8 rokmi pri animovanom seriáli Ovce.sk, tak som celkom rýchlyJ

O čom bol oceňovaný projekt „ovce.sk“?

Ovce.sk je 24-dielny kreslený seriál o nástrahách internetu pre deti od 3 rokov. Spolu 72 minút animácie. Ovce.sk získali mnohé ocenenia doma aj v zahraničí. Najviac si vážim nomináciu na francúzskom medzinárodnom festivale Annecy v roku 2010. Sídliskový sen nás zase v roku 2016 dostal do Indie, kde sme reprezentovali, ako jediný slovenský film, európsku kultúru. Kto je ďalší? do dnešného dňa už priniesol na Slovensko 12 medzinárodných ocenení.

Vo vašom novom filme je hudba nositeľom emócií. Prizvali ste si vynikajúcich hudobníkov. Prečo aj speváčku Celeste Buckingham?

S Celestou som sa stretol prvýkrát asi pred dvoma rokmi. Nechcel som niekoho, kto dá do skladby iba svoju tvár a hlas. Hľadal som speváka, ktorý dá do toho aj svoju dušu. Som presvedčený, že som vybral správne. Celeste dala do projektu všetko, svoje srdce, rozum, svoje vnútro. Verím, že citlivý poslucháč či divák v kine to bude cítiť hneď v prvých tónoch skladby.

Kto ešte spolupracoval na filme?

Najzložitejšie bolo získať skladbu od Demi Lovato. Chcel som ju mať vo filme najmä preto, že je to hymna všetkých, ktorí bojujú so svojim ťažkým osudom. Richard Rikkon nám skladbu hudobne prepísal do nového šatu a dievčenské zbor pod vedením Ivety Viskupovej pridal krásny vokály. Vo filme zaznie aj skladba od Ega alebo od anglického speváka Liama Adamsa.

Ako sa vám spolupracovalo s hercom Petrom Brajerčíkom? A charizmatickým Brianom Caspem? A potom s nehercami, mladými ruskými „rooftoppermi“ Vadimom Makhorovom a Vitaliym Raskalovom – je to veľký rozdiel?

Petra Brajerčíka diváci poznajú skôr z komických rolí (Horná dolná, Tvoja tvár znie povedome). Nevedia už, že vyhráva divadelné festivaly aj s dramatickými postavami. Podľa mňa mu to sedí rovnako. Je to slovenský Roberto Benigni. Keď ho uvidíte hrať vo filme Kto je ďalší? budete prekvapení. Je to veľký slovenský talent.

Briana Caspe poznáme z účinkovania v hollywoodskych filmoch Hellboy, Mission: Impossible – Ghost Protocol či aktuálne hrá v seriáli HBO Súmrak templárov. Rovnako dokonalý profesionál. Žiadne hviezde maniere.

V akom stave posledných postprodukčných prác na vašom filme sa teraz nachádzate? Na webstránke k filmu sú už aj video-pozdravy od hercov a spevákov aj od prvých priaznivcov filmu.

Toto postprodukčné obdobie je frustrujúce. Cítim sa ako bez rúk. Je to ako keď maliar namaľuje obraz a už je zarámovaný za sklom a čaká na zakvačenie v galérie. Nedá sa prísť a ešte domaľovať tu oblak alebo tam nejakú postavu. Ani autor knihy nemôže v nejakom okamžiku dobehnúť do tlačiarne a dopísať pár strán. Dielo je hotové a čaká sa so strachom na ohlasy divákov.

Okrem získania 12 ocenení film ešte pred premiérov 22.augusta, prekonal historický rekord v počte kín, ktoré ho nasadia v prvý víkend. Očakávali ste to?

Dostať film do kín je náročné. Musíte najprv presvedčiť distribútora aby namiesto amerického filmu, ktorý má istú a predvídateľnú divácku návštevnosť, uprednostnil slovenský film a zariskoval. Potom vás to isté čaká aj s kinármi. O tom, že zahraničné filmy vyhrávajú hovoria aj čísla návštevnosti. V roku 2018 si 96% slovenských divákov vybralo zahraničný titul a iba 4% si prišlo pozrieť slovenský film. Je preto neuveriteľné, že náš film Kto je ďalší? sa bude v prvý premiérový víkend premietať v historicky najväčšom počte slovenských kín. Prekonal doterajšieho rekord filmu Jurský svet II.

Ako ste to dosiahli?

Myslím, že je to najmä zásluha Bontonfilmu, ktorý si vybral tento rok iba dva slovenské filmy, nás a Perinbaba II. Rovnaké ďakujem patrí aj všetkým kinám, kinárom, primátorom, Únii miest Slovenska, Združeniu miest a obcí Slovenska, sieťam kín Cinemax, Cinemacity, ale aj všetkým podporovateľom slovenského filmu, ktorí nám pomohli. Do tohto projektu sa zapojili stovky ľudí po celom Slovensku. Sme ale naďalej skromne pri zemi. Film na plátne každého mesta na Slovensku ešte neznamená, že film bude úspešný. Presvedčiť ešte zostáva toho najdôležitejšieho a to diváka.

