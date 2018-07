Rozhovor s Viktorom Bérešom – kandidátom na primátora Bratislavy

BRATISLAVA 26. júla 2018 (WBN/PR)

Dobrý deň, pán Béreš, prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora Bratislavy a čo chcete pre ňu urobiť počas štvorročného volebného obdobia?

Všetci dobre vieme, ktorí čítame a sledujeme dianie v Bratislave, že Bratislava sa dočasne ocitla v područí známych finančných skupín, ktoré od čias mečiarizmu rástli, bohatli a minimálne sa za 29 rokov zmenili. Ale nebudeme plakať nad rozliatym mliekom. Čo bolo bolo a karta by sa po voľbách mohla konečne otočiť v prospech mesta. Môj plán počíta s tým, že zarábať začne už samotné mesto Bratislava a nie finančné skupiny.

Ako to chcete urobiť a zvýšiť príjmy mesta Bratislava?

Mesto bude mať veľa peňazí. Mestské firmy magistrátu začnú sami vykonávať činnosti, ktoré sa doteraz draho externe nakupovali v oblasti parkovania, stavebných činnosti, či prenájmu reklamných plôch. Ušetrené peniaze okamžite investujeme do už spomenutých oblastí. Samozrejme pomôžeme aj ľuďom bez domova (nestačí ich len vyhnať spred Hlavnej Železničnej stanice a potom sedia o pár metrov nižšie na lavičkách).

Kde budete ušetrené peniaze investovať?

Budeme investovať do stavby nájomných mestských bytov (nie sociálnych bytov) pre mladé bratislavské rodiny, ale aj pre invalidných dôchodcov. Prečo by mali na nových bytoch zarábať iba developeri? Bude na tom zarábať mesto a sami začneme stavať mestské nájomné byty troch kategórii: 1. nižší štandard, 2. stredný štandard a 3. luxusný štandard. Úrovni štandardu bytu prispôsobím aj výšku nájomného. Pôjde o normálne moderné bytové jednotky. Takto sa budú môcť dostať Bratislavčania k bytu vyššieho štandardu, ale zarábať bude mesto a nie finančné skupiny. Za 4 roky mesto postaví minimálne 2.000 bytov. Ďalej, zvýšime poplatky developerom cez VZN (všeobecné záväzné nariadenie), aby mestská kasa bola plná. Veď stačí sa pozrieť do Rakúska. Mesto Viedeň odovzdá do roku 2020 až 4.000 mestských nájomných bytov. Takže to je pre mňa dôkaz, že to, čo chcem je úplne normálne a bežné v zahraničí.

Čo považujete na nevyhnutné riešiť v meste ako primátor?

Predovšetkým zvýšim kapacity verejných materských škôlok, ale aj kvalitu a počet parkovacích miest v meste. Podporím nové športoviská (zmizlo ich za posledné roky 40) a viac zelene formou vertikálnych záhrad.

Čo sú vertikálne záhrady?

Ide o osadenie zelene na škaredé betónové stĺpy napr. mostov a pod.

Aké novinky chcete zaviesť v Bratislave?

Budú to mnohé novinky. Ďalej uvedieme do života hromadné dobíjacie stojany na mobily (15-20 ks), ktoré budú verejne prístupné, ale aj zabezpečené proti krádeži v centre mesta Bratislavy. Zrealizujem verejné office spoty (mini-kancelárie) v centre mesta, v ktorých sa bude dať posadiť a napojiť notebook na stolíku. Office spoty budú slúžiť pre všetkých, ktorí neohrdnú netradičným miestom pre pokojnú prácu a všetko bude zdarma. V pláne mám postaviť moderný mestský Aquapark, ktorý Bratislava potrebuje. Išlo by súčasne o vybudovanie novej a modernej centrálnej plavárne a saunového sveta v meste na veľmi vysokej úrovni pre Bratislavčanov, ktorí si potrpia na kvalitu. Investorom bude priamo mesto Bratislava – čo prinesie veľké zisky do mestskej kasy v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Ako si predstavujete prácu s poslancami v mestskom zastupiteľstve?

Budem veľmi kooperatívny voči všetkým poslancom, ktorí budú zvolení do mestského zastupiteľstva – to je kľúč ako z Bratislavy urobiť modernú metropolu.

Budete podporovať aj seniorov a ako?

Vyčlením priestory pre 100-150 ľudí, ktoré budú slúžiť napr. klubom dôchodcov v Bratislave a budú tam môcť uskutočňovať ich spoločenské podujatia. Bude tam aj kuchynka, kde si budú môcť sami navariť. Suroviny si musia priniesť ale energie budú mať zdarma.

Ako vnímate problémy v doprave v Bratislave?

Vyčleníme finančné prostriedky na zvýšenie kvality a úrovne parkovacích miest nielen v Starom meste, ale aj v ďalších mestských častiach. Samozrejme budeme investovať do nových parkovacích miest formou podzemných a nadzemných garáží po dohode so starostami. Som pevne rozhodnutý riešiť vizuálnu stránku zastávok MHD. Vybudujeme moderné autobusové prístrešky na všetkých zastávkach MHD v celom meste. Bratislava musí reprezentovať a ísť príkladom pre celé Slovensko. Reklamu budeme prenajímať sami a nie externé firmy, čo je choré. Bratislava musí bohatnúť a nie dodávateľské firmy.

Bude Bratislava môcť čerpať z európskych fondov?

Samozrejme sú fondy EU z ktorých môžeme čerpať. Budem ďalej pokračovať vo využívaní európskych zdrojov na rozvoj dopravy v celej Bratislave.