Rozhýb celú rodinu počas Európskeho týždňa športu!

Olympijské hry v Tokiu sa skončili a zrejme neexistuje krajšia reklama na šport, akou je olympiáda. Slovenskí športovci sa tento rok prezentovali špičkovými výkonmi.

Buďte aktívni a spravte si vo voľnom čase svoju rodinnú „miniolympiádu“. Vyskúšajte si po vzore olympionikov rôzne športové disciplíny a buďte športovo aktívni po celý rok.

Hlavná myšlienka Európskeho týždňa športu „#BeActive“ povzbudzuje ľudí k aktívnemu športovaniu. Cieľom je, aby si ľudia naprieč generáciami našli svoju obľúbenú športovú aktivitu a venovali sa jej či už sami, s kamarátmi, alebo napríklad aj v kruhu celej rodiny. Dlhodobé výskumy a štatistiky ukazujú, že každoročne klesá pokles fyzickej aktivity u detí do 18 rokov a naopak, zvyšuje sa počet hodín trávených sedavými aktivitami. Staršie štúdie hovorili o poklese vo veku medzi 12 – 18 rokmi, ako o období s najprudším poklesom fyzickej aktivity. Najnovšie štúdie sú zo závermi, že k zníženiu fyzickej aktivity prichádza už po 6. roku života. Práve preto je myšlienka byť športovo aktívnym po celý rok, nie len jeden týždeň, čoraz aktuálnejšia a naliehavejšia.

Foto: Európsky týždeň športu

Počas pandémie, deti aj dospelí športovali menej, ako po minulé roky. Naša úspešná olympionička a ambasádorka projektu Európsky týždeň športu Jana Dukátová, OLY tvrdí, že ľudia by si mali nájsť čas zájsť do prírody a byť aktívni aj počas ťažších období: „Pandémia mnohým ľuďom výrazne oklieštila možnosti byť aktívnymi, robiť šport, ktorí sú zvyknutí pravidelne robiť, ale tá možnosť ísť do prírody a športovať bola dostupná po celý rok. Šport je absolútnym základom života pre mnohých ľudí. Pridajte sa k nim!“ K Janke Dukátovej sa pridáva aj naša olympijská gymnastka, Barbora Mokošová, OLY, ktorá je tento rok tiež jednou z ambasádorov Európskeho týždňa športu: „Ja budem len veľmi rada, keď namotivujeme týmto projektom nielen mladých ľudí, ale všetkých, aby športovali a verím, že spolu budeme všetci #BeActive.“

Európsky týždeň športu začína 23. septembra a bude trvať až do 30. septembra. Naprieč Slovenskom sa do týždňa športu zaregistrovalo do tohto dňa už 150 podujatí. Vlajkové športové podujatia pod záštitou Národného športového centra sú #BeActive night a #BeActive village 2021.

Foto: Európsky týždeň športu

Najbližšie sa môžete tešiť už 4.9. na #BeActive village na Štrbskom Plese. Hlavnými hviezdami podujatia sú tanečník Laco Cmorej a skupina Vertigo, ktorí Vám pripravia v areáli skokanských mostíkov nezabudnuteľnú tanečnú show. Takisto Vás zabaví bubnová show BATACUDA a VIP hosťom podujatia je podtatranská hokejová legenda Patrik Svitana. Pre milovníkov športu bude možnosť byť športovo aktívnym na rôznych športových stanovištiach. Nenechajte si ujsť box s Tomim „Kidom“ Kovácsom a naším olympionikom Andrejom Csemezom, OLY, hokejové cvičenia s hokejistami HK Poprad, Nordic Walking s Luciou Okoličányovou, basketbal s basketbalistami Spišskej Novej Vsi a mnoho ďalších aktivít.

Registrujte sa do Európskeho týždňa športu 2021 na: https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/registracia-podujatia

