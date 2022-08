Rozlúčka s letom Na palube jednorožca, Areál Auparku a Sad Janka Kráľa v Bratislave, Nedeľa 28. August 2022

Príďte príjemne, užitočne a bezpečne prežiť poslednú augustovú nedeľu Na palubu jednorožca plnú zážitkov.

Táto ZÁŽITKOVÁ rodinná celodenná akcia sa koná už 11. rok v areáli Auparku a v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Kedy? V nedeľu 28. augusta 2022 od 10:00 do 17:00 hod.

Na palube jednorožca je výnimočná rodinná akcia nekomerčného tipu. Pre deti a dospelých je pripravených počas dňa množstvo atraktívnych, no zároveň edukačných stanovíšť a aktivít. Exkluzívne uvidíte na jednom mieste policajné, vojenské či hasičské auto, sanitku, traktory, psíky, ovečky, koníky, SHOW PROGRAM Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zuzanu Vačkovú, Zuzanu Smatanovú a na záver je pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU. Tento rok sme pripravení na našu palubu, teda Na palubu jednorožca, vziať každého, kto sa rád usmieva. V s t u p j e v o ľ n ý!

Deti tak prostredníctvom zážitku učíme Prvej pomoci, prevencii, bezpečnosti, ale aj mentálnym a manuálnym zručnostiam, potrebe športovať, čítať, chrániť planétu, starať sa o svoju kvetinku a mnohému inému. Na DETI bude pri REGISTRÁCII v AUPARKU (v čase od 10:00 do 14:00, alebo do vyčerpania zásob – počet hracích kariet je tento rok z bezpečnostných dôvodov limitovaný) čakať originálna HRACIA KARTA, s ktorou budú môcť absolvovať viac ako 20 atraktívnych STANOVÍŠŤ rozmiestnených v celom Sade Janka Kráľa. SÚŤAŽIACI, uvidia záchranársku TECHNIKU a tiež si užijú ukážky práce zásahových jednotiek akými sú polícia, hasiči, záchranári, kynológovia a mnohí ďalší. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získajú deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Na deti, ktoré absolvujú všetky stanovištia, zozbierajú všetky písmená tajničky a správne ju vyplnia budú zaradení do žrebovanie o fantastické ceny: VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT na 2 noci v hotelovom zariadení vo Vysokých Tatrách s polpenziou a vstupom do Tatralandie od spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a na cestu dostanete auto s plnou nádržou od FINAL-CD, najväčšieho slovenského predajcu automobilov, LET BALÓNOM, VIP EXKURZIA V TV JOJ a množstvo zaujímavých cien od partnerov. Záštitu nad akciou prevzal starosta Petržalky Ján Hrčka.

O pohodlie a zábavu detí sa bude počas celého dňa starať viac ako 200 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVIA: POLÍCIA SR, JAZDECKÁ POLÍCIA, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR PETRŽALKA, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA, VOJENSKÁ POLÍCIA, MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA PETRŽALKA, PETRŽALSKÁ KNIŽNICA, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, ZÁHRADNÉ CENTRUM KULLA, ŠKOLA INTUÍCIE, Občianske združenie TATRY MÁME RADI, DIVADLO LA KOMIKA, BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, LIONS, DENDRIT KANIS, AUPARK, FINAL-CD – Najväčší slovenský predajca automobilov, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT, ACADEMY OF COFFEE, BURGER KING, UNION poisťovňa, CCC a ŠEVT.

Foto: MoonlightCamp

PRIPRAVENÉ SÚ TIEŽ SPRIEVODNÉ AKCIE: zábavná zóna, meranie zraku, canisterapia, divadlo pre deti (11:00 a 15:00), zábavná zóna, množstvo maskotov v životnej aj nadživotnej veľkosti a veľa ďalších prekvapení.

Pripravené je aj niečo len PRE DOSPELÁKOV. BUDÚ MÔCŤ DAROVAŤ KRV PRIAMO NA AKCII V MOBILNEJ JEDNOTKE Z NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR v čase od 10:00 do 14:00 hodiny. Ráno pred odberom – darca by mal prísť oddýchnutý, vyspatý, vypiť asi pol litra čaju alebo vody, zjesť ľahké beztukové raňajky – rožok, med, džem alebo banán. Minimálne šesť hodín pred odberom nefajčite, aspoň 12 až 14 hodín nepite alkohol a deň pred odberom sa nevystavujte psychickej a telesnej námahe. Vynechajte tréningy či návštevu posilňovne. Darovanie krvi vám zaberie iba hodinu a môže rozhodnúť o záchrane ľudského života.

Na každej hracej karte je KUPÓN NA KÁVU ZADARMO a rodičia si môžu vychutnať výbornú brazílsku kávičku od Coffee VERONIA (pražiareň kávy), priamo v Sade Janka Kráľa v rámci projektu mesta #SADNI_SI a deti sa zatiaľ dozvedia veľa zaujímavého a poučného o kávičke. Podujatie je súčasťou Kultúrneho leta s podporou a spoluprácou s BKIS.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vám vo svojom stánku ZELENÁ PETRŽALKA názorne predvedie, ako správne recyklovať odpad či znižovať jeho množstvo. V rámci projektu SPOLOČNE EKO sa dozviete o rôznorodých ekologických aktivitách mestskej časti a aj to, že Petržalka už dávno nie je len betónovou džungľou, ale že sa to v nej poriadne zelená.

Prvý krát sa na podujatí predstaví MultiplexDX aby sme vedu priblížili deťom ako niečo, bez čoho nie je možný posun v pred a že vedci sú naši odborníci, ktorých si máme vážiť a nie ich zatracovať!

Občianske združenie Tatry máme radi vám, prinesie priamo do sadu ovečky a hobbyhorsing. Neviete čo to je? Príďte a uvidíte..:-)

Na PÓDIU za Auparkom o 16:00 VYSTÚPI ČESTNÁ STRÁŽ OZBROJENÝCH SÍL SR, Zuzana Vačková vyžrebuje víťazov, Zuzana Smatanová zaspieva a na úplný záver celého podujatia je pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Akcia bola schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Ďakujeme z úprimného srdca za dôveru a podporu našim partnerom a spolupracovníkom. Projekt je realizovaný aj s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja. Je nám veľkou cťou Vás aj v ich mene už po desiaty raz POZVAŤ Na palubu jednorožca. A samozrejme ÚPLNE ZADARMO!

S úctou,

Marcel Nemec, Moonlight camp

VŠETCI DOSPELÍ BOLI RAZ DEŤMI, NO MÁLOKTORÍ Z NICH SA NA TO PAMÄTAJÚ. Ďakujem, že Vy sa pamätáte…

