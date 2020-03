Rozmýšľate o prenájme autobusu? Poradíme, prečo sa oplatí

Prenájom autobusu využívame najčastejšie počas svadieb, školských výletov, či kultúrnych a športových podujatí. Podnikatelia tiež na zabezpečenie účasti svojich zamestnancov na konferenciách a teambuildingoch alebo na dovoz partnerov, médií či potenciálnych zákazníkov na prezentácie svojich produktov a služieb. V tomto článku sme hľadali odpovede na otázku „Prečo sa oplatí prenájom autobusu?“

Prenájom autobusu na svadbu? Pre niekoho samozrejmosť

V súčasnosti je realizácia svadieb v porovnaní s minulosťou podstatne rozmanitejšia. Niekto uprednostňuje tradičnú svadbu s desiatkami svadobčanov z obidvoch strán, iný skromnejšiu svadbu v kruhu rodiny a stále populárnejšie sú aj svadby v exotike, bez účasti rodiny a známych. Prenájom autobusu na svadbu odporúčame najmä v týchto prípadoch:

Ak sa svadba koná mimo bydliska minimálne jedného z novomanželov, pričom hostia nebudú na svadbe ubytovaní.

Ak sa jedná o svadbu, kde je pravdepodobnosť, že by autobusom išlo toľko ľudí, aby ho zaplnili (je dobré zabezpečiť si agentúru, ktorá disponuje viacerými autobusmi či mikrobusmi s rôznou kapacitou).

Ak chcete mať istotu, že všetci svadobčania sa na svadbu dostavia načas a naraz.

Spoločný autobus zvyčajne slúži na rozprúdenie dobrej nálady, na zoznámenie sa členov rodiny, ktorí sa nepoznajú, prípadne prezentáciu programu, ktorý si pripravili mladomanželia.

Teambuilding, prezentácia aj konferencia môžu začať už v autobuse

V prípade, že pre svojich kolegov organizujete teambuilding mimo mesta práce, odporúčame si na presun prenajať autobus. V tom prípade vám firemný večierok začne oveľa skôr, ako v cieľovej destinácii. Vyšperkovať to môžete tým, že vymyslíte nejaké súťaže či hry, ktoré budete realizovať už počas cesty. Tá sa tak pre vás a váš tím stane skutočným dobrodružstvom.

Iným typom firemnej akcie sú konferencie. Ak plánujete poslať väčší počet zamestnancov z jedného mesta, prípadne z jednej trasy, na konferenciu, lacnejšie vás vyjde prenajať si mikrobus, prípadne autobus, ako platiť každému individuálny prevoz. Zároveň, čas v autobuse môžete stráviť spoločnou prípravou, rozdaním úloh, prípadne vyhodnotením konferencie cestou späť.

Prenajať autobus na prezentáciu vlastných služieb či vlastné podniku pre potenciálnych zákazníkov alebo novinárov či partnerov je priam nevyhnutnosť. Naplánujte si trasu a pripravte harmonogram jednodlivých zastávok. Zabezpečte do každého autobusu hostesku/stewarda – informátorku/ informátora, ktorý/á bude vašich hostí vítať, podávať im základné informácie a prípadne rozdávať vopred pripravené prezentačné materiály. Nezabudnite, že prvý dojem je dôležitý, v tomto prípade môže úspech vašej akcie ovplyvniť aj samotná cesta autobusom. Dbajte preto na kvalitu.

Výlety, športové, či kultúrne podujatia

Ak hľadáte prevoz na školský výlet, bez ohľadu na to, či jednodňový alebo viacdňový, dajte si záležať na výbere spoločnosti. Rodičia sú na svoje deti veľmi hákliví a chcú mať istotu, že budú v bezpečí. Kvalita autobusov a profesionalita personálu sú v tomto ohľade najdôležitejším kritériom. Zároveň platí to, čo aj pri ostatných udalostiach. Ak je to možné, vyberajte agentúru, ktorá disponuje širším vozovým parkom. Môže sa totiž stať, že vám medzičasom narastie záujem o váš výlet alebo naopak, že z nepredvídateľných dôvodov poklesne počet zúčastnených. Nechcete predsa zbytočne platiť za miesta, ktoré nebudú obsadené.

Prenájom autobusov využívajú tiež športové kluby, fankluby či organizátori zájazdov na športové a kultúrne podujatia. Ak sa akcia koná v zahraničí, môže ísť o autobusový alebo letecký zájazd. V prípade, že organizujete letecký zájazd, autobus môžete využiť na odvoz účastníkov na letisko. Najmä v prípade, ak sú účastníkmi ľudia z rôznych regiónov.

