Rozpočet na výstavbu Národného tenisové centra v Košiciach údajne vzrástol, jeho osud je neistý

KOŠICE 28. januára (WebNoviny.sk) – Osud plánovaného Národného tenisového centra (NTC) v Košiciach je podľa informácií v Korzári neistý. Náklady by sa totiž oproti pôvodným plánom mali totiž až zdvojnásobiť.

Suma sa zmenila

Regionálny denník informoval, že pôvodne sa uvažovalo na Popradskej ulici o 15-miliónovom projekte. Jeho investorom má byť akciovka NTC Košice, v ktorej vlastní mesto 49-percentný podiel, zvyšné akcie patria Slovenskému tenisovému zväzu (STZ). Košická radnica by sa v tomto prípade na investícii podieľala sumou 3 milióny.

Situácia sa však zmenila. Novému vedeniu mesta, na čele ktorého stojí primátor Jaroslav Polaček, prezentovali aktualizovaný rozpočet výstavby NTC. Ten podľa správy v Korzári už ráta so sumou 30 miliónov eur.

Väčšinu by mal vykryť štát

Z nich by 6 miliónov (20 percent) malo poskytnúť mesto, rovnakou sumou by malo prispieť NTC a zostávajúcich 60 percent investície má vykryť štát. Primátor Polaček to však nevidí reálne, keďže v navrhnutom rozpočte mesta (bude sa schvaľovať 14. 2.) nie je na NTC vyčlenené ani euro.

Navýšenie rozpočtu spôsobil ešte v uplynulých mesiacoch zámer, podľa ktorého by sa namiesto tenisových dvorcov postavila multifunkčná hala. Tým by sa malo vyjsť podľa radnice v ústrety ambícii mesta podieľať sa na organizovaní Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021.