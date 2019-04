Rozpor o stave včiel. Včelár nás pustil do zákulisia problému

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Niektorí včelári vo svojich úľoch nachádzajú mŕtve celé rodiny a hovoria o najväčších úhynoch za posledné desaťročia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naopak tvrdí, že včiel každoročne pribúda a momentálne ich je najviac za posledných 20 rokov. Kde je teda pravda?

Včelár Dušan Dedinský vysvetľuje, že situácia sa môže líšiť v jednotlivých oblastiach Slovenska. Sú teda miesta, kde včely vo veľkom hynú ale taktiež lokality, kde sa im darí dobre. Samotný počet včiel ale nemôže byť jediné merítko. Dôležitý je aj ich zdravotný stav, čo súvisí aj schopnosťou produkovať med. Tvrdí, že medu každým rokom menej. Jeho slová potvrdzujú údaje z Centrálneho registra včelstiev. Tabuľky ukazujú, že od roku 2015 do 2017 klesla produkcia medu z 4 547 986 kg na 4 112 580 kg.

Ministerstvo slovenské včelárstvo podporuje prostredníctvom Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2016/2017 a 2018/2019 a tiež Národného programu eradikácie moru včelieho plodu.

Podľa Dedinského ale činnosť ministerstva v oblasti ochrany včiel nie je dostatočná. „Malo by vyšetrovať, prečo včely hynú, tak ako sa to vyšetruje, keď uhynú napríklad vzácne vtáky alebo prasatá a zistí sa, že je to mor ošípaných a podobne. Ale keď zahynú včely, nikto nezisťuje prečo, proste zahynuli. Pritom je to tak isto hospodárske zviera,“ hovorí.

„Za zdravotný stav včiel zodpovedá chovateľ. Na zisťovanie zdravotného stavu včelstiev je vytvorený systém ročných klinických prehliadok včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu,“ uvádza ministerstvo. Včelárom však chýba operatívne vyšetrovanie a starosť o včely počas celého roka.

VČELÁM ŠKODIA AJ PESTICÍDY, KTORÉ ZÁKON POVOĽUJE

Včely sú tretie najdôležitejšie hospodárske zviera, pričom až 75% jedla závisí od včiel a iných opeľovačov. Ľudia ich však nepriamo zabíjajú a poškodzujú ich zdravie okrem iného aj pesticídmi. „Nie každý pesticíd je pre včely škodlivý,“ upozorňuje ministerstvo. Mnohí farmári a pestovatelia však požívajú práve tie škodlivé. Prečo? Lebo je to v súlade s legislatívou.

Včely tiež trápia vírusy a neprospieva im ani pestovanie monokultúr či predčasne pokosené lúky. Ich veľkým a zároveň neprirodzeným nepriateľom je parazit, tzv. klieštik, ktorého pri pokusoch o šľachtenie včiel za socializmu priviezli z Indie. Naše včely sa proti nemu ale nevedia brániť.

Včelári sú na tom podobne ako ich včely, nevedia sa veľmi účinne brániť. Včelár Dušan Dedinský sa nám zdôveril s tým, aké ťažké a niekedy až nemožné je pre včelára domáhať sa odškodnenia.

ČO ZMÔŽE POŠKODENÝ VČELÁR?

Keď niekto nastrieka škodlivé pesticídy a včelárovi zahynie včelia rodina, musí to ísť najprv nahlásiť na miestny úrad, zavolať veterinárov a políciu, aby obzrela škody. Ďalej poslať komisionálne podpísané vzorky na vyšetrenie do laboratória a napísať možnú príčinu úmrtia. Tieto analýzy za stovky eur si včelár musí zaplatiť sám. Keď sa zistí prečo včely uhynuli, musí včelár vinníka usvedčiť a potom sa s ním môže súdiť o odškodné.

„Málo včelárov dostáva na Slovensku odškodnenie za uhynuté včely. A hlavne keď sa idete súdiť s družstvom, väčšinou má na právnikov viac peňazí ako jeden malý včelár,“ vysvetľuje Dedinský a dodáva, že aj v prípade úspechu na súde je odškodné pomerne nízke. Družstvá podľa neho tiež rátajú s tým, že sa včelárom súdiť neoplatí.

PROBLÉM MÁ HMYZ NA CELOM SVETE

Švajčiarski výskumníci z University of Neuchâtel podrobili testom 200 vzoriek medu z celého sveta a zistili, že až 75 % z nich obsahovalo aspoň jeden z piatich druhov insekticídov nazývaných neonikotinoidy – práve tie sú pre včely hrozbou. Napriek tomu, že zistené množstvo sa nepovažuje za škodlivé pre ľudí, vedci prejavili vážne obavy o včely. Výsledky boli publikované vo vedeckom časopise Science.