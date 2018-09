Rozprávkové Hravé m(i)esto na Dobrom trhu

BRATISLAVA 13. septembra 2018 (WBN/PR) – Už túto sobotu – 15.9. sa na Panenskej ulici uskutoční obľúbené podujatie Dobrý trh, ktorý organizuje o. z. Punkt. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pripravilo pre deti a ich rodičov detskú zónu plnú prekvapení s názvom Hravé m(i)esto.

„Pri príležitosti 15. výročia BKIS sme vytvorili projekt Hravé m(i)esto a prvýkrát sme ho vyskúšali na Mickiewiczovej ulici v rámci podujatia WhatCity. Išlo o pilotný projekt určený rodinám s deťmi, akási detská zóna, kde boli pripravené divadielka, klauni, cirkusanti. Po veľkom úspechu sme projekt zaradili aj do Kultúrneho leta a stal sa najnavštevovanejšou zónou v rámci podujatia Rozlúčka s letom na Štúrovej ulici,“ prezradil riaditeľ BKIS Vladimír Grežo. V rámci Hravého m(i)esta na Dobrom trhu vystúpi v časoch od 11.00 – 13.00 a 16.00 – 17.00 akrobatické a cirkusové zoskupenie Cirkus Kus. Do sveta šašovín sa prenesieme o 14.00, kde sa predstaví divadlo Dunajka so svojim divadelným predstavením Kockohrad.

Rozprávkový dvor

BKIS pre návštevníkov Dobrého trhu pripravilo aj projekt Rozprávkový dvor, ktorý bol súčasťou cyklu Rozprávky pri Dóme (festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava). Záhrada Evanjelického kostola sa počas Dobrého trhu zmení na čarovnú krajinu, ktorou budú deti prechádzať prostredníctvom stanovíšť. Rozprávkové skákačky, „objímací“ strom, obrí slimák, ale aj plávajúce rybky v záhrade graficky vytvoril známy slovenský výtvarník Fero Lipták.

