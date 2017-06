Rozpustenie Kotlebovej strany je podľa Bugára právnou, nie politickou otázkou

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Právnou, a nie politickou, otázkou je podľa podpredsedu parlamentu Bélu Bugára (Most-Híd) návrh generálneho prokurátora na rozpustenie strany Mariana Kotlebu. A

k je generálny prokurátor presvedčený, že z hľadiska práva to má urobiť, tak to aj urobí, následne rozhodnú súdy. Z politického hľadiska by sa malo zaistiť, aby tí, čo sú v strane, ktorá má byť zrušená, nemohli založiť novú stranu alebo sa stať súčasťou inej strany, konštatoval v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda Mostu-Híd Bugár.

Reagoval na fakt, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal 24. mája na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s odôvodnením, že po vyhodnotení rozsiahlych podkladov sa ukázalo, že politická strana Kotleba – ĽSNS ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy.

Ľudia Kotlebu nevolia preto, že sú fašisti

Na túto problematiku máme iný názor, deklaroval v diskusii RTVS poslanec NR SR za Sme rodina – Boris Kollár Milan Krajniak.

Ak podľa Krajniaka pripustíme, že stranu zrušíme ešte predtým, ako bol niektorý z jej členov odsúdený za extrémistický čin, „tak potom ja hovorím, že my po budúcich voľbách zrušíme Smer, SNS, možno aj Most-Híd preto, lebo rovnakým problémom tohto štátu a systémom tohto štátu je extrémne kradnutie a extrémna korupcia“.

Krajniak za najväčšiu príčinu nárastu extrémizmu i preferencií strany Kotleba – ĽSNS z vyše osem na približne 10 percent považuje to, že sa na Slovensku 20 rokov neriešili problémy. Ľudia Kotlebu nevolia preto, že sú fašisti, ale preto, že chcú ukázať, že nesúhlasia so systémom, domnieva sa podpredseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár.

Nie za všetko môže korupcia

Bugár súhlasil, že podpore extrémistov môže pomáhať frustrácia, no nie za všetko môže korupcia. V Dánsku je korupcia skoro nulová a extrémizmus tam rastie, upozornil Bugár. „Vy, aj my, všetci normálne rozmýšľajúci ľudia, musíme chrániť základy demokracie,“ odkázal Krajniakovi šéf Mostu-Híd.

Ak stále podľa Bugára ľudia od opozície počujú, že všetko je korupcia, „tak potom sa nečudujme, že narastá pocit ľudí, že sú frustrovaní, že títo tam kradnú, a my nemáme na živobytie“.

Z prieskumov Slovenskej akadémie vied z rokov 2008 a 2016 pritom vyplynulo, že oproti roku 2008 si v roku 2016 viac ľudí myslelo, že skoro každý politik je zaangažovaný v korupcii, pritom s korupciou sa v roku 2016 oproti roku 2008 stretlo v reálnom živote menej ľudí, dodal Bugár.

Podľa Bugára sa proti extrémizmu treba brániť. Otázne je, ako v prípade návrhu generálneho prokurátora na rozpustenie Kotlebovej strany postupovať v parlamente.

Tvrdí, že nesmie ísť o „prekáračku“ medzi koalíciou a opozíciu. Ak niekto je zástancom extrémizmu, využíva ho proti konkrétnym ľuďom a skupinám, snaží sa odbúrať piliere demokracie, tak máme právo sa brániť, zdôraznil podpredseda NR SR s tým, že sa situácia nesmie využiť na spory medzi koalíciou a opozíciou.

Zákazy sú voda na mlyn extrémistom

Krajniak považuje zákazy len za vodu na mlyn extrémistom. „Ja nie som fašista, názory predstaviteľov ĽSNS sú mi odporné. Keď teraz nebudem chrániť slobodu slova aj na hlúpe názory, v čom sa to zmení, keď nabudúce si poviete, že ja som, napríklad, veľmi výrazne proti Bruselu. Keď teraz zakážete kotlebovcov, lebo sú fašisti, potom zajtra zavriete a zakážete našu stranu, pretože sme proti Bruselu a vy vyhlásite, že tento názor je hlúpy?,“ pýta sa Krajniak.

Domnieva sa, že generálny prokurátor koná na objednávku politikov, lebo o potrebe bojovať s extrémizmom hovorili tak predseda vlády, ako aj predseda parlamentu. Takýto „krok bol veľmi predčasný, poškodí férovej súťaži na Slovensku a vyrobí len martýrov“.

„My nezakazujeme nič,“ upozornil Bugár. Každý demokratický štát musí mať nezávislé inštitúcie ako súdy. „To je otázka práva. Ak teda generálny prokurátor to cíti tak, že na to má právo, dá takúto žiadosť a súd, samozrejme, potom rozhodne. Ale to nedáva ani predseda vlády, ani predseda národnej rady a ani Bugár,“ povedal Bugár v reakcii na Krajniaka.