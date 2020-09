Rozsudok mali sudcovia pripraviť aj v písomnej podobe a vysvetliť ho verejnosti, myslí si Matovič

V prípade rozsudku v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej mali sudcovia predstaviť písomné vyhotovenie rozsudku. V sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Zároveň uviedol, že sudcovia mali prísť pred verejnosť a povedať, že súčasné dôkazy považujú za nedostatočné, majú pochybnosti a tu je písomné zdôvodnenie.

Podľa Matoviča ide o najviac sledovaný súdny spor za posledné roky a aj v existencii samotnej Slovenskej republiky. O to viac by ľudia chceli byť stotožnení s rozsudkom. Za ten dlhší čas, najmä dvaja sudcovia, ktorí mali iný názor ako predsedníčka senátu, mali vypracovať písomný rozsudok, aby tak neboli žiadne pochybnosti. Premiér dodal, že to vzbudzuje pochybnosti v odbornej verejnosti aj medzi ľuďmi. To podľa neho neprispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva.

Sudcovia by sa mali postaviť pred novinárov

Zároveň si myslí, že sudcovia by mali byť zaviazaní k tomu, aby počas vynesenia rozsudku vypracovali aj písomný rozsudok. Slovensko by mohlo ísť aj tou cestou, že sudca sa postaví pred novinárov, tým pádom aj pred verejnosť a bude odpovedať na otázky. Dodal, že zdôvodnenie senátu nepovažuje za dostatočné, keď ho za dostatočné nepovažujú ani odborníci.

V diskusnej relácii sa tiež spomínala téma reformy justície, ktorá zahŕňa posilnenie právomoci hlavy štátu pri výbere ústavných sudcov, či zriadenie nového Najvyššieho správneho súdu. Táto novela by mala platiť od januára, ak bude schválená. Naráža však na pripomienky napríklad profesných organizácií či vicepremiéra pre legislatívu.

V prípade, ak by poslanci nezvolili sudcov ústavného súdu v primeranej lehote, tak po novom ich môže vymenovať hlava štátu, teda po prípadnom schválení novely.

„Keď chceme, aby ľudia dôverovali rozhodnutiam ústavného súdu, zaviazal by som parlament, aby tam bola dohoda na ústavnej väčšine. Nepresúval by som právomoci na prezidentku, lebo sme parlamentný štát, nie prezidentský,“ povedal v tejto súvislosti premiér.

Matovič by rád videl desiatku kandidátov

Jednou z výziev v oblasti justície je voľba nového generálneho prokurátora. Krátko po opätovnom schválení zákona o prokuratúre, ktorý dáva možnosť kandidovať aj neprokurátorom, advokát a bývalý minister Daniel Lipšic povedal, že uvažuje, že sa bude uchádzať o jednu z týchto pozícií.

Premiér v tejto súvislosti uviedol, že neregistruje, že by mal Lipšic podporu koalície. Ako neprokurátor kanditovať môže, Matovič by bol ale rád, keby sa do výberového konania prihlásila aspoň desiatka kvalitných odborníkov. Podľa Matoviča nie je v koalícii žiadny plán, aby sa konkrétny človek stál šéfom špeciálnej či generálnej prokuratúry.

Matovič dodal, že sobotňajší počet prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 je zarážajúci. Myslí si však, že Slovensko je pripravené zvládnuť druhú vlnu pandémie. Dodal tiež, že odborné tímy pracujú na návrhu reforiem v súvislosti s Plánom obnovy a potom ich predložia verejnosti. Doplnil, že bude dosť času na pripomienkovanie.