RTVS odvysiela 13. ročník charitatívneho galavečera Noc nádejí

Charitatívny program Noc nádejí je výsledkom dlhoročnej spolupráce RTVS s Nadáciou Kvapka nádeje. Aj tento rok prinesie Noc nádejí divákom emotívne príbehy rodín, ktorých deti prešli liečbou, ktorá im zachránila život. Galavečer ponúkne aj jedinečné hudobné vystúpenia v podaní spevákov a samozrejme predstaví štedrých darcov, ktorí pomáhajú zachraňovať životy finančnými príspevkami. Priamy prenos galavečera Noc nádejí uvedie RTVS na Jednotke v piatok 2. decembra o 20.30 h.

Foto: RTVS

Cieľom večera je pomoc Transplantačnej jednotke kostnej drene NÚDCH na bratislavských Kramároch, ako jedinečnému pracovisku, ktoré lieči deti z celého Slovenska a rovnako aj Národnému registru darcov kostnej drene. Slávnostným galavečerom budú divákov aj v tomto roku sprevádzať Karin Majtánová a Ján Žgravčák. V štúdiu privítajú rodiny detí a zoznámia ich so vzácnymi ľuďmi, ktorí pred časom dobrovoľne a anonymne darovali kostnú dreň a tým zachránili ich život. Nadácia Kvapka nádeje pomáha aj Národnému registru darcov kostnej drene. Práve tam totiž prebieha vyhľadávanie vhodných darcov pre slovenských pacientov, ale aj opačne – medzi slovenskými darcami sa vyhľadávajú vhodní darcovia pre zahraničných pacientov.

Foto: RTVS

V rámci galavečera je pre divákov pripravený aj bohatý hudobný program. V originálnych hudobných vystúpeniach sa predstavia kapela Gladiátor, klavirista Jozef Hollý, Miro Jaroš, Adriana Kučerová, Peter Cmorik, Andrea Bučko, Michal David s Kristínou, Štefan Štec s kapelou Fajta, Cigánsky diabli či baletné vystúpenie Luskáčik v podaní baletu SND. V špeciálnom spomienkovom hudobnom vystúpení sa predstaví aj Zuzana Mauréry. Všetci hudobníci vystúpia s myšlienkou pomôcť bez nároku na honorár.

Foto: RTVS

Prispieť do zbierky Nadácie Kvapky nádeje budú môcť počas charitatívneho galavečera aj diváci RTVS, a to formou ľubovoľnej SMS zaslanej na číslo 830 zo siete všetkých slovenských mobilných operátorov. Cena darcovskej SMS je 3 EUR. Ľubovoľnou sumou je možné prispieť aj priamo na účet verejnej zbierky, ktorý bude zverejnený na televíznej obrazovke počas galavečera. Verejná zbierka bude trvať až do 31. júla 2023.

