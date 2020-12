Rudisha stále nezaujal jasné stanovisko o svojom štarte na olympijských hrách v Tokiu

Kenský strednotratiar David Rudisha sa zatiaľ nerozhodol, či bude štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Ak by napokon súťažil „pod piatimi kruhmi„, v behu na 800 metrov by mohol skompletizovať zlatý olympijský hetrik. Túto disciplínu ovládol v Riu de Janeiro 2016 a Londýne 2012.

Rudisha sa od ostatných OH borí so zdravotnými problémami a ak by pandémia koronavírusu neodsunula na tento rok naplánovaný najväčší športový sviatok, v Tokiu by nesúťažil. Vďaka posunutému termínu má aspoň nádej, že sa v japonskej metropole nakoniec predstaví.

„V ťažkom období, ktoré spôsobilo ochorenie COVID-19, som bol často zranený. Bol som mimo, netrénoval som. Dúfam však, že možno na budúci rok učiním rozhodnutie o mojom prípadnom návrate,“ povedal Rudisha pre spravodajský web BBC.

Po zatiaľ poslednom zranení si povedal, že sa nebude snažiť uponáhľať svoj návrat. „Na návrat sa musíte veľmi dobre pripraviť,“ podotkol Rudisha, ktorý vo štvrtok oslávil 32. narodeniny.