Rumunsko patrí do schengenu, vyhlásil Pellegrini a podporuje jeho ambície v OECD

BANSKÁ BYSTRICA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko podporuje ambície Rumunska stať sa členmi elitného klubu OECD, v ktorom je Slovensko už 19 rokov. Povedal to v piatok v Banskej Bystrici predseda vlády SR Peter Pellegrini počas oficiálnej návštevy predsedníčky rumunskej vlády Viorice Dancila.

Ochrana vonkajších hraníc

Zároveň dodal, že ak hovoríme o schopnosti EÚ ochraňovať svoje vonkajšie hranice, tak Slovensko jasne hovorí, že Rumunsko, ktoré už splnilo po technickej stránke všetky podmienky, do schengenského priestoru patrí.

„Vstup Rumunska do tohto priestoru je na prospech nielen samotného Rumunska, ale aj na prospech celého regiónu a celej EÚ, ak hovoríme o ochrane vonkajších hraníc,“ povedal premiér Pellegrini.

Medzi Rumunskom a Slovenskom vládnu podľa Pellegriniho veľmi dobré vzťahy na politickej aj obchodnej úrovni. „Som rád, že obchodná výmena s Rumunskom rastie a prekonala v roku 2018 tri miliardy eur a želáme si, aby sme tento objem zväčšovali,“ doplnil predseda vlády a zvýraznil potrebu vertikálne prepájať infraštruktúry nielen dopravné, ale aj energetické.

Dohoda Eustreamu a Transgasu

„Sme pripravení podpísať vládne memorandum, aby spoločnosti, tak slovenský Eustream, ako aj rumunský Transgas mohli podpísať dohodu o spolupráci. Podporujeme aj aktivity Rumunska v snahe dobývať plyn v Čiernom mori, tzv. projekt Brua,“ uviedol Pellegrini a konštatoval, že Slovensko je pripravené poskytnúť svoju plynovú a plynovodovú infraštruktúru na transport vyťaženého plynu smerom na západ.

Rumunsko – slovenská interakcia je podľa rumunskej premiérky postavená na dlhodobom a fungujúcom základe, ktorý siaha až do histórie, a rôznych prienikoch v kultúrnych, ekonomických, spoločenských a vojenských oblastiach.

Vyjadrila túžbu, aby všetky debaty prispeli k prehĺbeniu spolupráce na politickej úrovni medzi oboma krajinami. Tiež by si priala, aby spolupráca pokračovala na bilaterálnej úrovni, ale aj regionálnej a európskej.

„Zhodli sme sa na tom, že by bolo žiaduce, aby sa spolupráca vo všetkých oblastiach rozvíjala,“ povedala Dancila s tým, že so Slovenskom chcú pokračovať v dialógu. Ten sa má sústrediť na konsolidáciu európskeho projektu, „ktorý je veľmi dôležitý a nevyhnutný pre všetky európske krajiny“.

Úcta rumunským vojakom

V dopoludňajších hodinách premiérka Rumunska položila veniec k pamätníku padlým vojakom sovietskej a rumunskej armády pri oslobodzovaní mesta, čím si pripomenula 74. výročie oslobodenia Banskej Bystrice, pri ktorom rumunskí vojaci zohrávali významnú úlohu.

Vyjadrila spokojnosť a vďaku za spôsob, akým si Slovensko uctieva rumunských vojakov, ktorí bojovali a padli pri oslobodzovaní slovenského územia počas druhej svetovej vojny.

„Boli to rumunskí vojaci, ktorí zohrali významnú úlohu pri oslobodzovaní nášho mesta a regiónu. V skutočnosti rumunská armáda oslobodila viac ako jednu tretinu celého územia Slovenska. Vo Zvolene je pochovaných viac ako 10-tisíc vojakov, ktorých si tiež s pani premiérkou uctíme,“ uviedol predseda slovenskej vlády a dodal, že Slovensko je vďačné Rumunsku aj za to, že sa v roku 1968 rumunskí vojaci nezúčastnili invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.