Rusi a Bielorusi dostali v Pekingu stopku a na paralympiáde nebudú. Ste obeťami vašich vlád, odkázal MPV

Športovci z Ruska a Bieloruska napokon nebudú súčasťou zimných paralympijských hier v čínskom Pekingu. Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) tak rozhodol vo štvrtok po mimoriadnom zasadnutí v dejisku ZPH.

Ako dôvod uviedol, že viaceré národné paralympijské výbory, tímy a športovci hrozili, že neabsolvujú súťaže proti športovcom z uvedených dvoch krajín, ktorí mali v Číne štartovať ako neutrálni.

„Situácia v dedinách športovcov sa vyostruje a zabezpečenie bezpečnosti športovcov sa stalo neudržateľným. MPV napokon rozhodol odmietnuť prihlášky športovcov z Ruského paralympijského výboru a Bieloruského paralympijského výboru na zimné paralympijské hry v Pekingu 2022,“ uvádza sa v správe MPV.

Zimné paralympijské hry v Pekingu sa začnú v piatok 4. marca a potrvajú do nedele 13. marca.

„V MPV sme presvedčení, že šport a politika by sa nemali miešať. Nie našou vinou však prišla vojna a mnoho vlád má vplyv na našu milovanú udalosť. Sme organizácia založená na členstve a vnímame názory našich členov,“ uviedol prezident MPV Andrew Parsons.

Štartovať mali ako neutrálni

V súvislosti s rozpútaním vojenského konfliktu ruskou armádou na ukrajinskom území, pričom Rusom pomáhajú aj Bielorusi, mali športovci z Ruska a Bieloruska štartovať na základe stredajšieho verdiktu MPV ako neutrálni, pričom ich výsledky by sa nerátali do medailovej bilancie krajín.

„Situácia však rýchlo eskaluje a tesne pred začiatkom hier dosiahla hraničné rozmery. Mnoho výprav, niektoré po kontakte s národnými vládami, nás v ostatných hodinách kontaktovali a informovali, že by ich športovci v Pekingu neštartovali. Ak by sme svoj predchádzajúci verdikt neprehodnotili, malo by to vážne dôsledky na paralympiádu v Pekingu,“ pokračoval Parsons.

Na tlačovej konferencii špecifikoval, že nešlo o žiadne konkrétne incidenty, ale o zhoršujúcu sa náladu naprieč jednotlivými výpravami.

Športovci sú obeťami vlastných vlád

„Pre nás je prvoradá bezpečnosť a ochrana športovcov a situácia v dedinách športovcov sa stávala neudržateľnou. Musíme dohliadať na úspešnú organizáciu paralympijských hier a zaistiť súťaže v duchu fair-play, kde budú dodržané základné etické princípy. V záujme dodržania integrity sme sa teda rozhodli odmietnuť prihlášky športovcov z paralympijských výborov z Ruska a Bieloruska. Je nám týchto športovcov ľúto, že ich ovplyvnilo konanie vlád ich krajín, ktoré minulý týždeň porušili olympijské prímerie. Ste obeťami vašich vlád,“ dodal šéf MPV.

Spresnil tiež, že viaceré výpravy sa priamo nevyhrážali bojkotom ZPH, vedeniu MPV však odporučili, aby pristúpil k zákazu štartu pre športovcov z Ruska a Bieloruska.