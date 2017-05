Rusi na MS v hokeji bez väčších problémov zdolali Nemcov, sú lídrami A-skupiny

KOLÍN NAD RÝNOM 8. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ruska zvládli aj tretí zápas A-skupiny na 81. majstrovstvách sveta, keď v pondelok v Kolíne nad Rýnom zdolali hráčov domáceho Nemecka pohodlne 6:3.

Rusi išli do vedenia už v 2. min z prvej strely na bránku, presadil sa Vadim Šipačov. V 14. min Nemci prišli o vylúčeného Patricka Hagera a Rusi päťminútovú presilovú hru dokázali pretaviť v dva presné zásahy – na 2:0 v 18. min zvýšil Šipačov a 65 sekúnd na to pridal tretí ruský gól Sergej Plotnikov.

V druhej časti hry ruskí reprezentanti strelili ďalšie dva góly a zdalo sa, že je dobojované, presadili sa Nikitovia Gusev a Kučerov. Nemci sa však nevzdávali a v prvej polovici záverečnej tretiny dokázali znížiť na 2:5 zásluhou Brooksa Maceka a Philipa Gogullu. Ruské víťazstvo definitívne potvrdil Kučerov gólom z 52. min. Konečnú podobu výsledky dal 51 pred koncom zápasu Frederik Tiffels.

“Nemci sa nás snažili napádať a nedarovať nám priestor na ľade, ale to sme očakávali a pripravili sa na to. Ešte to z našej strany nie je ideálne, ale od zápasu k zápasu sa zlepšujeme. Súhra útokov a celých pätiek sa postupne zlepšuje. Sme dobrý kolektív a spolu ideme za jedným cieľom – víťazstvami,” povedal jeden z dvoch dvojgólových strelcov Ruska Nikita Kučerov.

Rusi sú s ôsmimi bodmi lídrami A-skupiny, Nemcom patrí so ziskom troch bodov piata priečka, Slováci sú za nimi na šiestej pozícii. “Sme sklamaní z tohto zápasu. Rusi boli veľmi dobrí v presilovkách a premieňali ich. Urobili sme dosť chýb a súper ich trestal. Máme za sebou tri náročné zápasy proti kvalitným súperom,“ poznamenal nemecký obranca Dennis Seidenberg.

A-skupina (Kolín nad Rýnom):

Nemecko – Rusko 3:6 (0:2, 0:3, 3:1)

Góly: 46. Macek (Müller, D. Seidenberg), 49. Gogulla (Ehrhoff, Kahun), 60. Tiffels (Kink, D. Seidenberg) – 2. Šipačov (Dadonov, Panarin), 18. Šipačov (Gusev, Panarin), 19. Plotnikov (Provorov, Antipin), 32. Gusev (Panarin, Belov), 36. Kučerov, 52. Kučerov (Panarin)

Vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: Hager (Nem.) 5+DKZ za podkopnutie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gouin (Kan.), Salonen (Fín.) – Suchánek (ČR), Vanoosten (Kan.), 18 734 divákov

Tabuľka A-skupiny:

1. Rusko 3 2 1 0 0 18:5 8

2. Lotyšsko 2 2 0 0 0 6:1 6

3. Švédsko 2 1 0 1 0 8:4 4

4. USA 2 1 0 0 1 8:4 3

5. Nemecko 3 1 0 0 2 7:15 3

6. Slovensko 2 0 1 0 1 4:5 2

7. Taliansko 2 0 0 1 1 3:13 1

8. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0