Video: Rusi na MS v hokeji do 20 rokov zlomili odpor Švajčiarov až v tretej tretine

VANCOUVER 31. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ruska zvíťazili nad výberom Švajčiarska 7:4 v nedeľňajšom stretnutí základnej A-skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa konajú v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Zborná prehrávala 0:2 aj 1:3, ale po druhej tretine bol stav nerozhodný 3:3 a v tretej časti dali Rusi štyri góly a v pondelok ich čaká priamy súboj o prvé miesto v A-skupine proti domácim Kanaďanom.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov

Vancouver, sobota

A-skupina (Vancouver):

Švajčiarsko – Rusko 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Góly: 1. a 26. Lehmann, 10. Nussbaumer, 48. Brüschweiler – 15. Marčenko, 27. Samorukov, 32. Denisenko, 43. Slepec, 47. Alexejev, 52. Šen, 53. Kravcov

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Sidorenko (Biel.) – Šefčík (SR), Yleteinnen (Fín.), 13 724 divákov

Tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 3 3 0 0 0 22:3 9 – istý postup do štvrťfinále

2. Rusko 3 3 0 0 0 13:5 9 – istý postup do štvrťfinále

3. Švajčiarsko 4 1 0 1 2 11:12 4 – istý postup do štvrťfinále

4. Česko 3 0 1 0 2 4:8 2

****************************************************************

5. Dánsko 3 0 0 0 3 0:22 0