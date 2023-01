Rusi spustili nové útoky na Charkov, raketa zasiahla obytnú budovu a hlásia aj úmrtie (video)

Ruské sily spustili v nedeľu večer nové útoky na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, jedna ruská raketa zasiahla obytnú budovu v centre druhého najväčšieho ukrajinského mesta.

Šéf regionálnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na Telegrame uviedol, že o život prišla staršia žena a tri osoby utrpeli zranenia. „Dom je čiastočne zničený. Obyvateľov evakuovali. Všetky pohotovostné zložky naďalej pracujú na mieste,“ poznamenal.

🤬🤬😢

😢 Three people were injured and one died as a result of an attack on a residential building in Kharkiv – the head of the OVA

The house is partially destroyed. Residents were evacuated. All emergency services continue to work on site#RussianWarCrimes pic.twitter.com/KvOt4soIeW

— 🇺🇦 C.A. Tim Gravett 🇨🇦 🍁🇺🇸🇺🇦 (@TimGravett) January 30, 2023