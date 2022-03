Rusi sú na Ukrajine čoraz zúfalejší, ale zdvojnásobili brutalitu

Ruské jednotky na Ukrajine sú „čoraz zúfalejšie“, no zároveň „zdvojnásobili brutalitu“. Pre BBC Breakfast to potvrdil britský minister obrany Ben Wallace.

„Rusko stále nepokročilo, máme 13. deň. Ten severný smer, o ktorom sme často hovorili, je stále dosť zaseknutý, takže nepostupuje,“ poznamenal Wallace. Dodal, že Spojené kráľovstvo zvýši objem pomoci Ukrajine, no podrobnosti oznámi až v stredu pred poslancami britského parlamentu. Británia podľa neho naďalej pomáha organizovať dodávky pomoci cez NATO a ďalšie krajiny EÚ.

Čo sa týka Poľska, ktoré by mohlo dodať lietadlá pre boj na Ukrajine, povedal, že v súčasnosti trvá debata o tom, či by tak Poľsko mohlo učiniť. „Náš názor je taký, že na bilaterálnej úrovni by o tom malo rozhodnúť Poľsko,“ podotkol.

V súvislosti s bezletovou zónou nad Ukrajinou, o ktorú žiadal tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj, Wallace poznamenal, že Spojené kráľovstvo nie je za zavedenie takejto zóny. Podľa neho by poškodila Rusko, no aj Ukrajinu. Namiesto toho podporuje možnosť ďalšej protivzdušnej pomoci.