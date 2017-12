Aktualizované: Rusi v Pjongčangu pod olympijskou vlajkou, po ich víťazstve nezaznie ani ich hymna

aktualizované 5. decembra 2017 21:09

LAUSANNE 5. decembra (WebNoviny.sk) – Budúcoročné zimné olympijské hry v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2. 2018) budú aj so športovcami Ruskej federácie. Rusi však nebudú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou a po ich prípadných víťazstvách nebude znieť ruská hymna. Medzinárodný olympijský výbor takto rozhodol na utorkovom zasadnutí exekutívy vo švajčiarskom Lausanne.

Rusi sa v Pjongčangu predstavia pod olympijskou vlajkou. Budú to len tí športovci, ktorí preukážu, že ich dlhší čas testovali mimo ruského antidopingového programu. Tento sankčný model použila už v tomto roku Medzinárodná asociácia atletických federácií v súvislosti s účasťou niektorých ruských atlétov na majstrovstvách sveta v Londýne. Súčasná situácia je vyústením nedávnej dopingovej minulosti väčšieho množstva ruských športovcov s inštitucionálnym pozadím a tiež s podvodmi s antidopingovými vzorkami Rusov počas ZOH 2014 v Soči.

Medzinárodná asociácia atletických federácií

MOV s okamžitou platnosťou pozastavil činnosť Ruského olympijského výboru a potrestal Rusov pokutou vo výške 15 miliónov amerických dolárov. Ruský olympijský výbor musí uhradiť náklady MOV na vyšetrovanie dopingových prípadov svojich športovcov a „prispieť k zriadeniu nezávislého skúšobného úradu na vybudovanie kapacity a integrity globálneho antidopingového systému.“ MOV rovnako rozhodol o tom, že doživotný zákaz štartu na olympijských hrách majú všetci vysoko postavení funkcionári, spojení s dopingovými prípadmi počas ZOH 2014 v Soči.

Ide o vtedajšieho ministra športu Vitalija Mutka a jeho zástupcu Jurija Nagornycha. Rovnako musí byť odvolaný Dmitrij Černyšenko, ktorý predsedal organizačnému výboru ZOH 2014, z Koordinačnej komisie ZOH 2022 v Pekingu. Tiež pozastavia členstvo prezidenta Ruského olympijského výboru Alexandra Žukova v MOV.

Náročné kritéria kvalifikácie

MOV si vyhradzuje právo prijať opatrenia proti ďalším osobám zapojeným do ruského dopingového systému a sankcionovať ich.

„Každý, kto splní náročné kritéria kvalifikácie a chce reprezentovať vlastnú krajinu, má mať umožnený štart na olympijských hrách. Neviem si predstaviť, že by sme na olympiádu posielali našich športovcov a vraveli im, že idú reprezentovať neutrálnu vlajku. Každý športovec je hrdý ma to, že reprezentuje vlastnú krajinu. Chápem každého športovca, ktorý povie, že olympiáda je pre neho vrcholné podujatie,“ uviedol v súvislosti s rozhodnutím MOV o Rusoch šéf SOV Anton Siekel.

„Za SOV môžem povedať, že sme sa o tom s kolegami bavili a boli by sme neradi, ak by Rusi ako delegácia nemohli štartovať na ZOH 2018. Viedlo by to do dôb studenej vojny v športe, ktorá sa tu odohrávala pár rokov dozadu a k ničomu to neviedlo,“ uviedol generálny sekretár SOV Jozef Liba ešte v čase, keď nebol známy definitívny verdikt MOV o ruských športovcoch.

Studená vojna v športe

Rusi už v pondelok potvrdili, že svojich športovcov na ZOH 2018 vyšlú napriek tomu, že nesúhlasia s tvrdými postihmi zo strany Medzinárodného olympijského výboru a Svetovej antidopingovej agentúry. „Neprichádza do úvahy, aby sme našich športovcov nepustili do Pjongčangu. Naďalej sme v opozícii k rozhodnutiam, ktoré porušujú práva našich športovcov, ale ctíme si olympijskú myšlienku.,“ vyhlásil prezident Vladimir Putin ústami svojho hovorcu Dmitrija Peskova na tlačovom brífingu v Moskve.

V dopingovej slučke v súvislosti s nekalými praktikami počas a po ZOH 2014 dosiaľ uviazlo 25 ruských športovcov. Rusi prišli už o 11 medailí zo ZOH 2014. Väčšina zo športovcov bola doživotne suspendovaná z účasti na ZOH a napríklad šiesti bežci na lyžiach už majú zákaz štartu aj vo Svetovom pohári. Tieto sankcie sú rozhodnutím disciplinárnej komisie MOV pod vedením Švajčiara Denisa Oswalda.

Nepriestrelné dôkazy

„Neviem si predstaviť zimné olympijské hry bez účasti ruských športovcov, ktorí tam tradične a pravidelne patria k adeptom na medaily. Čo sa týka presného vymedzenia, ktorí ruskí športovci môžu a ktorí nemôžu do Pjongčangu, na to je potrebné ukončiť opätovné testovanie vzoriek zo ZOH 2014. To by sa malo uskutočniť do konca roka 2017 najmä cielene u športovcov, ktorí sa chystali do Pjongčangu. Ide o to, aby sa to urobilo správne a prípadné nájdené fľaštičky s dopingom boli nepriestrelnými dôkazmi na súde,“ uviedla slovenská členka MOV Danka Barteková ešte v čase, keď nebolo známe konečné rozhodnutie MOV o Rusoch.

Separátna komisia pod vedením bývalého prezidenta Švajčiarska Samuela Schmida zasa vyšetrovala obvinenia voči štátom riadenému dopingu v Rusku. Medzinárodný olympijský výbor zriadil spomenuté komisie, aby preskúmali oprávnenosť obvinení vznesených nezávislým vyšetrovateľom Richardom McLarenom, ktorého poverila Svetová antidopingová agentúra (WADA).