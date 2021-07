Rusi vysvetlili incident s modulom Nauka, na vine vraj bolo krátkodobé zlyhanie softvéru (video)

Ruskí predstavitelia pripisujú incident, pri ktorom nový ruský laboratórny modul vo štvrtok na krátko posunul Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z určenej pozície, softvérovému problému.

Modul Nauka zapol motory pár hodín po tom, ako sa spojil s ISS, čím ju vytlačil z jej normálnej konfigurácie. Stanica stratila kontrolu nad svojou orientáciou na 47 minút a dvakrát tiež na pár minút vypadla komunikácia s pozemským kontrolným strediskom.

S pomocou motorov na ďalších ruských komponentoch sa však podarilo napraviť pozíciu stanice a už je stabilná a bezpečná, informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Softvér vraj nakrátko zlyhal

Vladimir Solovjov, ktorý má na starosti ruskú sekciu ISS, sa v stanovisku zverejnenom ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos vyjadril, že za incident môže „krátkodobé zlyhanie softvéru“. V dôsledku neho sa podľa jeho slov chybne implementoval priamy príkaz na zapnutie motorov laboratória.

Rýchlo však na to reagovali a v súčasnosti je už stanica vo svojej normálnej polohe a aj všetky jej systémy fungujú normálne.

Posádka ISS nebola v ohrození

Programový riaditeľ vesmírnej stanice Joel Montalbano predtým na tlačovej konferencii informoval, že na stanici neevidujú poškodenie a v čase incidentu nehrozilo jej posádke ohrozenie. Stanica sa podľa NASA posunula o 45 stupňov. Komplex sa netočil, zdôraznil hovorca NASA Bob Jacobs.

Predstavitelia ruského vesmírneho programu incident najprv zľahčovali. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že je všetko na ISS v poriadku.

„Posádka odpočíva, čo radím aj vám, aby ste urobili,“ dodal.

NASA odložila testovací let

NASA pre incident na ISS odložila opakovaný testovací let vesmírnej kapsuly od spoločnosti Boeing, ktorý sa mal uskutočniť v piatok popoludní na Floride. Bude to druhý pokus Boeingu dosiahnuť ISS predtým, ako vyšle kapsulu aj s posádkou. Prvý test sprevádzali problémy so softvérom.

Viac priestoru na experimentovanie

Spomenutý 20-tonový modul Nauka sa spojil s ISS po osemdňovej ceste z kozmodrómu Bajkonur. Modul má poskytnúť viac priestoru pre vedecké experimenty a priestor pre posádku.

Po spojení Nauky a ISS bude ešte potrebné vykonať viacero ďalších manévrov, vrátane 11 výstupov do vesmíru začínajúcich v septembri, aby bol pripravený na prevádzku.

Na ISS je v súčasnosti trojica astronautov z NASA – Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthur, Rusi Oleg Novickij a Pjotr Dubrov, Japonec Akihiko Hošide a Francúz Thomas Pesquet z Európskej vesmírnej agentúry.