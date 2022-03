Rusi zbombardovali detskú nemocnicu v meste Mariupoľ, počet obetí zatiaľ nie je známy (video)

Ruská armáda zničila detskú nemocnicu v obliehanom prístavnom meste Mariupoľ na juhu Ukrajiny. Ako referuje spravodajský portál BBC, na Facebooku to uviedla mestská rada.

Vo vyhlásení vydanom v stredu popoludní mariupoľskí predstavitelia uviedli, že „ruské okupačné sily zhodili niekoľko bômb na detskú nemocnicu“, pričom to opísali ako „skazu kolosálnych rozmerov“. Okupanti pri útokoch zasiahli detské oddelenie a pôrodnicu.

Zatiaľ neinformovali o počte obetí, no regionálny guvernér Pavlo Kirilenko uviedol, že zranených evakuujú do najbližšej nemocnice.

BBC dosiaľ tieto informácie nezávisle neoverila, ale mariupoľský mestský poslanec Dmytro Gurin povedal rovnaké informácie v rozhovore pre uvedenú britskú televíziu.

Zelensky:‘Mariupol. Direct strike of russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. How much longer the world will ignore terror? Close the sky right now! You have power but you seem to be losing humanity’

Video from inside the bombed hospital pic.twitter.com/NlMklpMKdd

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 9, 2022