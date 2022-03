Rusi zbombardovali detskú nemocnicu v meste Mariupoľ, zomrelo aj dieťa (video)

Ruská armáda zničila detskú nemocnicu v obliehanom prístavnom meste Mariupoľ na juhu Ukrajiny. Ako referuje spravodajský portál BBC, na Facebooku to uviedla mestská rada.

Vo vyhlásení vydanom v stredu popoludní mariupoľskí predstavitelia uviedli, že „ruské okupačné sily zhodili niekoľko bômb na detskú nemocnicu“, pričom to opísali ako „skazu kolosálnych rozmerov“.

Ruské bombardovanie detskej nemocnice a pôrodnice napokon neprežili traja ľudia. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Podľa predbežných správ pri útoku ruskej armády utrpelo zranenia 17 osôb, traja ľudia nakoniec zraneniam podľahli. Ako uviedla mestská rada v Mariupoli, zomreli tri osoby. „Medzi nimi je jedno dieťa, dievčatko,“ uviedla mestská rada.

Zelensky:‘Mariupol. Direct strike of russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. How much longer the world will ignore terror? Close the sky right now! You have power but you seem to be losing humanity’

Video from inside the bombed hospital pic.twitter.com/NlMklpMKdd

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 9, 2022