Rušia sa nákupné hodiny pre dôchodcov, ale núdzový stav zostáva. Do platnosti vstúpili nové opatrenia

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ohlásil v pondelok ďalšie výrazné uvoľnenie opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré vstúpili v stredu 3. júna do platnosti. „Veľa toho už obmedzeného nebude. Ale stále niečo bude,“ povedal na podvečernej tlačovej konferencii v pondelok.

Opatrenia sa dotknú nákupných hodín pre dôchodcov, ktoré sa zrušia, znižuje sa aj limit v prevádzkach na jedného zákazníka z 15 metrov štvorcových na 10 metrov štvorcových.

Uvoľnenie nastane aj vo verejnom stravovaní, kde sa ruší časové obmedzenie do 22:00, a rovnako aj limit dvoch ľudí pri jednom stole. Matovič informoval, že sa otvoria všetky vnútorné športoviská, kúpaliská aj wellnes a povolia aj podujatia s účasťou do 500 ľudí a od 1. júla povolia podujatia aj do 1000 ľudí.

Nové nariadenie sa netýka zavretých obchodov v nedeľu a v platnosti zostáva aj vyhlásený núdzový stav, ktorý podľa premiéra nikoho neobmedzuje.

„Dovoľuje nám, aby sme nemocnice zásobovali ochrannými pomôckami,“ povedal Matovič s tým, že keď ho zrušíme, budú si ich musieť kupovať samé.