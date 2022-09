Ruská armáda je podľa USA rozdelená v názoroch a Putinova mobilizácia nie je taká čiastočná, ako sľuboval

Ruská armáda je rozdelená v názoroch na to, ako najlepšie čeliť neočakávanému postupu Ukrajiny na bojisku, keďže Moskva sa ocitla v defenzíve na východe aj na juhu. Ako referuje spravodajský web CNN, tvrdia to viaceré zdroje oboznámené s činnosťou amerických spravodajských služieb.

Podľa dvoch zdrojov ruský vodca Vladimir Putin sám dáva pokyny priamo generálom v teréne, čo je veľmi nezvyčajná taktika riadenia v modernej armáde. Naznačuje to dysfunkčnú štruktúru velenia, ktorá sužuje ruskú vojnu prakticky od jej začiatku.

Odpočúvanie zachytilo hádky a sťažnosti

Spravodajské odpočúvania zachytili rozhovory ruských dôstojníkov, ako sa medzi sebou hádajú a sťažujú sa priateľom a príbuzným doma na rozhodovanie z Moskvy. Existujú tiež značné nezhody v stratégii medzi vojenskými veliteľmi, ktorí sa snažia dohodnúť, kam zamerať svoje úsilie na posilnenie obranných línií.

Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že presúva svoje sily smerom na Charkov na severovýchode, kde Ukrajina dosiahla najväčšie územné zisky, no americké a západné zdroje tvrdia, že väčšina ruských jednotiek stále zostáva na juhu, kde Ukrajina tiež začala protiofenzívne operácie v okolí Chersonu.

Špeciálna vojenská operácia nefungovala

Rusko dosiaľ reagovalo na postup ukrajinskej armády útokmi na kritickú infraštruktúru, ako sú priehrady a elektrárne. Spojené štáty ich však považujú skôr za „odvetné“ útoky než za operačne významné zásahy.

Putinov príkaz na mobilizáciu je tiež podľa vojenských analytikov priamym potvrdením, že „špeciálna vojenská operácia“ Moskvy nefungovala.

Putinov dekrét má dva paragrafy

Dekrét podpísaný ruským vodcom Vladimirom Putinom zároveň umožňuje širšiu mobilizáciu, než navrhol vo svojom prejave. Šéf Kremľa hovoril o čiastočnej mobilizácii a spomenul, že povolaní budú len vojenskí záložníci, predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách a majú špecifické vojenské profesijné zaradenie a zodpovedajúce skúsenosti.

Ako však referuje spravodajský web CNN, Putinove slová sa do schváleného legislatívneho znenia nedostali.

Prvý paragraf dekrétu, ktorý podpísal prezident Putin, hovorí o „čiastočnej mobilizácii“. Bližšie však nedefinuje tých, ktorých sa týka. Namiesto toho hovorí, že jediní ľudia, na ktorých sa nevzťahuje, sú tí, ktorí nie sú spôsobilí z dôvodu veku, choroby alebo uväznenia.

V druhom paragrafe sa píše, že prezident sa rozhodol „povolať občanov Ruskej federácie na vojenskú službu mobilizáciou do ozbrojených síl Ruskej federácie. Občania Ruskej federácie povolaní do vojenskej služby v rámci mobilizácie majú postavenie vojenského personálu vykonávajúceho vojenskú službu v ozbrojených silách Ruskej federácie na zmluvnom základe“.

Povolaný môže byť ktokoľvek

Ruská politologička Jekaterina Schulmannová na Telegrame uviedla, že hoci dekrét „popisuje mobilizáciu ako čiastočnú“, nestanovuje žiadne parametre tejto čiastočnej mobilizácie.

„Podľa tohto textu môže byť povolaný ktokoľvek okrem tých, ktorí pracujú vo vojensko-priemyselnom sektore a ktorí sú oslobodení. To, že mobilizácia sa týka len záložníkov alebo tých, ktorí majú špeciálne potrebné schopnosti, je uvedené len v príhovore, nie vo vyhláške,“ povedala.

Ruský právnik v oblasti ľudských práv Pavel Čikov tiež na Telegrame uviedol, že dekrét stanovuje mobilizáciu „v najširšom zmysle“. „Prezident to necháva na uváženie ministra obrany. Takže v skutočnosti je to ruské ministerstvo obrany, ktoré rozhodne, kto, odkiaľ a v akom počte bude vyslaný do vojny.“