Ruská armáda ostreľovala ukrajinskú mešitu v meste Mariupoľ, skrývali sa v nej dospelí aj deti

Ruské sily ostreľovali mešitu v ukrajinskom Mariupole, z ktorej sa stalo útočisko pre viac ako 80 ľudí. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia. V Mešite sultána Süleymana Veľkolepého sa podľa neho pred ostreľovaním skrývajú dospelí aj deti a sú medzi nimi aj občania Turecka.

Podrobnosti o možných mŕtvych a zranených nie sú bezprostredne známe. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že Moskva opakovane popiera ostreľovanie civilných oblastí.

Ukrajina obvinila Rusko z toho, že odmieta pustiť ľudí z Mariupoľa. V meste pre blokádu uviazli státisíce ľudí. Rusko viní Ukrajinu z toho, že ich nedokázala evakuovať.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022