Ruská armáda zabila od začiatku invázie viac civilistov ako vojakov, na Ukrajine nie sú žiadne bezpečné mestá

Ruské sily počas dvoch týždňov invázie na Ukrajine zabili viac civilistov ako vojakov. Vyhlásil to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. „Chcem, aby to nebolo počuť len v Kyjeve, ale všade na svete,“ skonštatoval.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď ruské sily zjavne zintenzívňujú útok na Ukrajinu a útočia na mestá v rôznych častiach krajiny.

Ukrajinská poslankyňa Inna Sovsunová tiež prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informovala o ruských útokoch v ďalších oblastiach s tým, že na Ukrajine nie sú žiadne bezpečné mestá.

„Za posledné dva týždne sme sotva spali viac ako tri hodiny denne. Samozrejme, že sa bojíme o životy našich detí, ale veľa toho nezmôžeme. Nemôžeme sa vzdať, nemôžeme ich nechať prevziať moc. Skutočne nemáme na výber, len bojovať a pokračovať v našom boji bez ohľadu na to, aké desivé to je,“ vyjadrila sa Sovsunová pre BBC.

Zároveň skonštatovala, že západné sankcie podľa nej nestačia na zastavenie Putinovej invázie. „Prosím svet, aby zasiahol – prosím, nenechajte ich všetkých nás pozabíjať a zničiť celú krajinu – nespravili sme nič, čím by sme si to zaslúžili. Svet si musí uvedomiť, že on sa nezastaví,“ dodala.

Baryshivka, Kyiv region

11 March

10AM Kyiv time One 60-apartment building is completely damaged, 4 more buildings with apartments and 10 private houses are partially damaged pic.twitter.com/FlRi80SkOO — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 11, 2022