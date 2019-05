Ruská légia myslí na zlato, Švédi si vraj zámerne vybrali Fínov a Nemci chcú potrápiť Čechov

KOŠICE / BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Štvrtok druhého týždňa je na majstrovstvách sveta v hokeji tradične vyhradený štvrťfinálovým zápasom. Slovákom sa síce ich sen o postupe do vyraďovacej časti po šiesty raz za sebou rozplynul, ale štvrťfinálové dvojice sľubujú dramatické zápletky aj hokejovú kvalitu.

V Bratislave od 16.15 h Rusi privítajú Američanov a to bude čo do mien na súpiskách papierovo najkvalitnejšie štvrťfinále. Realita je však taká, že zatiaľ čo Rusi v Bratislave vyhrali všetkých sedem zápasov v B-skupine so skóre 36:7, Američania v A-skupine Košiciach dvakrát zaváhali a postúpili až zo štvrtého miesta.

Nebezpečná légia z NHL

Odborníci sa prikláňajú k víťazstvu Rusov, ktorí majú v tíme nebezpečnú légiu z NHL na čele s najproduktívnejším hráčom uplynulej sezóny Nikitom Kučerovom, momentálne s 15 bodmi druhým mužom kanadského bodovania MS 2019.

„Naším cieľom je zabojovať o zlato. V tíme máme dostatok skúsených hráčov s olympijskými titulmi, ale aj víťazstvami v Gagarinovom či Stanleyho pohári. Ja sa sústredím na to, aby som čo najviac pomohol mužstvu. A to splnením úloh, ktoré mi tréneri zadajú na tréningoch či počas zápasov,“ uviedol obranca Ruska Nikita Zajcev na športovom portáli championat.com. „Máme silný výber vo všetkých formáciách a v skupinovej časti sme hrali veľmi dobre. Toto všetko je však už minulosť a v play-off sa začína odznova. Každý súper v osmičke najlepších je silný a chce uspieť,“ upozorňuje niekdajší skvelý ruský útočník Pavel Bure.

Američania zakončili skupinové dianie v Košiciach prehrou s Kanaďanmi (0:3), ale zbrane predčasne neskladajú. V tíme majú 10-bodového útočníka Patricka Kana, bronzového medailistu z vlaňajších majstrovstiev sveta v Dánsku a strieborného zo ZOH 2010 vo Vancouveri. „Záverečný zápas v skupine proti Kanade nám nevyšiel, ale nič to nezmenilo na našom postupe. Pozeráme sa len dopredu, treba ešte vyhrať tri zápasy a až potom budeme spokojní,“ skonštatoval tréner Američanov Jeff Blashill.

Nevyspytateľný Nemec Draisaitl

Druhý zápas v Bratislave obstarajú od 20.15 h Česi a Nemci a favorit je naoko jasný. So solídnou formou svojich hráčov a mohutnou diváckou podporou by to českí hokejisti mali zvládnuť, ale ich súperi minimálne trikrát v Košiciach ukázali, že v osmičke nemusia byť len do počtu.

Slovákom vyfúkli všetky body za 1:25 min na konci tretej tretiny (3:2), Američanov trápili do polovice tretej tretiny (1:3) a Fínov dokonca nečakane zdolali (4:2). Navyše v tíme majú nevyspytateľného útočníka Leona Draisaitla, 50-gólového strelca z tejto sezóny NHL. Česi boli dosiaľ naposledy na medailovej pozícii pred 7 bodmi v Helsinkách a Štokholme, z ostatných šiestich rokoch majú na konte len dve štvrté miesta. Nemci sú vo štvrťfinále tretíkrát za posledné štyri roky, ale do najlepšej štvorky sa dostali naposledy v roku 2010.

„Tlak si nepripúšťame. Nemá to ani cenu, aby sme hráčom prízvukovali, že proti Nemcom musia vyhrať. Keď budú plniť svoje úlohy a budú disciplinovaní, tak sa to podarí. Ak budeme vymýšľať a nehrať svoj hokej, budeme mať problémy,“ skonštatoval český tréner Miloš Říha po stredajšom tréningu pred českými médiami. Útočník Dallasu v NHL Radek Faksa načrtol, ako bude tráviť deň pred zápasom mimo tréningu. „Myslím si, že pôjdeme so spoluhráčmi niekam na kávu alebo aj na večeru. Samozrejme, budem aj odpočívať a pripravovať sa na zápas,“ cituje Faksu portál hokej.cz. „Ukazuje sa, že na týchto majstrovstvách sveta môžeme hrať vyrovnanú partiu s každým. Samozrejme, vo štvrťfinále budeme potrebovať aj kus šťastia, aby sme uspeli,“ uviedol útočník Leon Draisaitl do mikrofónu Sport1. „Štvrťfinále sme si výkonmi zaslúžili, teraz chceme predviesť aj niečo navyše. Musíme zostať tímovo kompaktní a najmä si veriť. Sebadôvera bude v ďalšej fáze turnaja nesmierne dôležitá,“ prízvukoval pred stredajším odchodom do Bratislavy fínsky tréner Nemcov Toni Söderholm na zväzovom webe deb-online.de.

Švédi si Fínov nevybrali zámerne

Na cestu vlakom z Bratislavy do Košíc sa v stredu vybrali Švajčiari a Švédi, ktorí obsadili v B-skupine štvrté, resp. tretie miesto. Švajčiarov čaká vo štvrtok od 16.15 h v Košiciach konfrontácia s víťazmi A-skupiny Kanaďanmi.

Švédi vo večernom čase vyzvú v atraktívnom severskom derby susedov z Fínska. Obhajcovia titulu z posledných dvoch rokov Švédi majú v tíme aj dosiaľ najproduktívnejšieho hráča šampionátu Williama Nylandera. Útočník Toronta v NHL na Slovensku v siedmich zápasoch nazbieral 17 bodov za 5 gólov a 12 asistencií.

„Tre Kronor“ sa však budú spoliehať aj na skúseného brankára Henrika Lundqvista, zlatého aj strieborného medailistu zo zimných olympijských hier a tiež majstra sveta spred dvoch rokov. „Fíni by nám ako súper mali vyhovovať, ale musíme sa čo najlepšie pripraviť a predviesť svoj najlepší výkon na turnaji,“ uviedol 37-ročný Henrik Lundqvist pre Expressen. Švédske médiá po hladkej prehre ich hokejistov s Rusmi (4:7) začali špekulovať, že si takto zámerne vybrali za súpera Fínov. „To je riadna hlúposť,“ ohradil sa Lundqvist.

MS v hokeji 2019 – štvrťfinálové dvojice štvrťfinálové zápasy sa hrajú vo štvrtok 23. mája 2019 BRATISLAVA Zimný štadión Ondreja Nepelu Rusko – USA (16.15)

Česko – Nemecko (20.15) KOŠICE Steel Arena Kanada – Švajčiarsko (16.15)

Fínsko – Švédsko (20.15)

