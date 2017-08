Ruská spravodajská služba zatkla ukrajinského špióna, na Kryme mal pripraviť sabotáž

MOSKVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Ruská spravodajská agentúra FSB zatkla na Kryme ukrajinského agenta spravodajskej služby, ktorý podľa nej pripravoval sabotáž.

FSB o tom informovala v utorok prostredníctvom stanoviska, v ktorom uviedla, že muž pricestoval na polostrov na začiatku mesiaca a plánoval porušiť elektrické vedenie na južnom pobreží.

To by o elektrinu obralo desaťtisíce obyvateľov, zablokovalo by cestu a spôsobilo tiež lesný požiar. FSB tvrdí, že agenta, ktorého identifikovali ako Gennadija Limeška, prichytili v sobotu priamo pri čine.

Ukrajinská spravodajská agentúra SBU sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.