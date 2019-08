Ruská technika nešla z Únie ani do Únie, reaguje Lajčákovo ministerstvo na prevoz transportérov

V prípade leteckého prevozu ruskej vojenskej techniky do Srbska ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že nešlo o dovoz vojenského materiálu z Ruska do EÚ a ani vývoz z EÚ do Ruska.

Okrem toho, prevoz nebol zabezpečený štátnymi príslušníkmi, právnickými osobami členských štátov ani prostredníctvom lietadiel registrovaných v členských štátoch.

Tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí tak reaguje na informácie, že Slovensko umožnilo letecký transport ruskej vojenskej techniky do Srbska. Vo štvrtok na to upozornil bývalý vysokopostavený generál a člen strany Spolu Pavol Macko.

Rezort diplomacie tiež argumentuje, že udeľovanie súhlasu na prelet civilných lietadiel nepatrí do ich pôsobnosti. „Na základe dostupných informácií hodnotíme, že v danom prípade nešlo o dovoz vojenského materiálu z Ruska do EÚ a ani vývoz z EÚ do Ruska a prevoz nebol zabezpečený štátnymi príslušníkmi ani právnickými osobami členských štátov alebo prostredníctvom lietadiel registrovaných v členských štátoch. Transakcie takéhoto typu môžu byť, za dodržania príslušných podmienok, vykonané v súlade s predpismi,“ uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.