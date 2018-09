Ruská televízia začala vysielať pravidelný program o Putinovi, pôjde v najsledovanejšom čase

MOSKVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Ruská štátna televízia Rossija 1 začala v nedeľu vysielať nový pravidelný magazín venovaný prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Hodinový program s názvom „Moskva. Kremeľ. Putin.“, ktorý odvysielala jedna z dvoch hlavných ruských televíznych staníc v najsledovanejšom čase, sa bude vysielať odteraz každý týždeň. Ako informuje agentúra Associated Press (AP), v prvom vydaní sa objavil okrem iného rozhovor s Putinovým hovorcom Dmitrijom Peskovom či s domovským komentátorom tejto stanice z Kremľa.

AP dáva zavedenie tohto typu programu do súvislosti so snahou Kremľa zvýšiť Putinovi popularitu po jej júlovom poklese, ktorý politológovia odôvodňujú najmä s júnovým návrhom vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku.

Peskov v pondelok vyhlásil, že zavedenie programu „Moskva. Kremeľ. Putin.“ nie je v žiadnom prípade naplánované Kremľom a šlo výlučne o iniciatívu samotnej televízie.

Televíziu Rossija 1 pritom vlastní ruská vláda, na rozdiel od druhej veľkej ruskej televízie Prvý kanál (v minulosti ORT, na slovensku známa aj ako Ostankino), ktorá je síce tiež striktne prokremeľská, no časť z jej akcií je v súkromných rukách.

Napriek tomu, že Kremeľ s magazínom o Putinovi podľa Peskova nemal nič spoločné, prezidentovmu hovorcovi sa jeho prvé vydanie páčilo a program označil za „vyvážený“.