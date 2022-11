Ruské straty sa do konca roka vyšplhajú na 100-tisíc mŕtvych, tvrdí Zelenskyj a priblížil situáciu na fronte (video)

aktualizované 30. novembra 2022, 11:34

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že do konca roka počet zabitých ruských okupantov na Ukrajine dosiahne hranicu 100-tisíc vojakov.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedol to vo videopríhovore k národu. „Rusko tento rok stratí 100-tisíc svojich vojakov a len Boh vie, koľko žoldnierov. Ukrajina to ustojí a svet urobí všetko pre to, aby každý, kto je vinný za túto zločinnú vojnu, čelil spravodlivosti,“ povedal Zelenskyj.

Podotkol, že situácia na fronte zostáva zložitá. Okupanti sa podľa neho napriek obrovským stratám stále snažia postupovať v Doneckej oblasti, uchytiť sa v Luhanskej oblasti, pohybovať sa v Charkovskej oblasti a plánujú južný smer.

„Držíme však obranu a najmä nedovolíme nepriateľovi uskutočniť jeho zámery. Povedali, že dobyjú Doneckú oblasť – na jar, v lete, na jeseň… Tento týždeň už začína zima. Obetovali tam svojich najschopnejších vojakov, denne tam strácajú stovky zmobilizovaných a žoldnierov, používajú tam blokačné jednotky,“ zdôraznil Zelenskyj.